Güneydoğu’dan ihracat rekoru

Türkiye, İhracatta bölgesel rekorlar da kırıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekonomide yaşanan dalgalanmaya karşı ihracatını artırmaya devam ediyor. Bölgeden yapılan ihracat yüzde 10 artarak 6 milyar 892 milyon 410 bin dolara çıktı. Bu rakamın 6 milyar 33 milyon 112 bin dolarlık kısmını Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri gerçekleştirdi. Birlik dışındaki firmaların ihracatı ise 859 milyon dolar oldu.

KİLİS %51 ARTIRDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilden 5’i geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 20’den fazla ihracat artışı gösterdi. Bu iller sırasıyla; Kahramanmaraş yüzde 23, Mardin yüzde 28, Malatya yüzde 26, Şanlıurfa yüzde 22 ve Kilis yüzde 51 ihracat artış sağladı. Gaziantep yüzde 7, Adıyaman ise ihracatlarında yüzde 6 artış yakaladı. Diyarbakır ise söz konusu dönemde ihracatta gerileyen tek il oldu. Diyarbakır’ın ihracatı yüzde 4 azaldı. Gaziantep’ten yapılan ihracat 5 milyar 9 milyon 849 bin dolar olarak gerçekleşirken, Kahramanmaraş 761 milyon 122 bin dolar, Mardin 523 milyon 351 bin dolar, Malatya 208 milyon 269 bin dolar, Diyarbakır 183 milyon 805 bin dolar, Şanlıurfa 125 milyon 120 bin dolar, Adıyaman 36 milyon 319 bin dolar, Kilis 44 milyon 575 bin dolar ihracat yaptı.

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EKONOMİ Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta bir milyar 86 milyon dolarlık ihracat