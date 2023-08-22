Güneydoğu'ya 'Afrika' çıkarması: İki milyon dolarlık sipariş verdiler

"Afrika'ya gidebilecek çok ürünümüz var. Cibuti, Somali ve Etiyopya'dan 42 ithalatçı firma Gaziantep'e getirildi ve o gün burada yaklaşık 2 milyon dolarlık sipariş aldık. Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan Malatya'dan ihracatçılar gelerek numunelerini getirerek ikili görüşmelere katıldılar, bu beni gururlandırdı. Makarna, ayçiçeği yağı ve un sektörü Cibuti, Somali ve Etiyopya'ya gidecek ürünlerimizdir. Bu 3 sektörde Gaziantep yer almaktadır. Biz daha önceden Afrika'da vardık fakat az. Gördüğümüz orada büyük potansiyel var ve ülkemize karşı güzel bir ilişki var."