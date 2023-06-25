Günlük 2 milyar dolar eşiği aşıldı

Türkiye Yüzyılı'nın ilk ihracat rekoru, 23 Haziran cuma günü yenilendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız 23 Haziran 2023 tarihinde günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da günlük ihracat değerinin tarihi rekor seviyesine dikkat çekti.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ GERİLEMEYE RAĞMEN

2 milyar 121 milyon dolar seviyesindeki ihracatla, günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiğinin aşıldığını kaydeden Bolat, "Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerleri (Ağustos: 1 milyar 940 milyon dolar) aşılmıştır. Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri, ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Gelecek dönemdeki öncelikleri ve hedeflerine değinen Bolat katma değerli üretime değinerek, "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım- katma değeri yüksek üretim- ihracat zincirinin güçlü bir şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

GEÇİCİ KONUTLARDA BAYRAM COŞKUSU

* Malatya’da temaslarda bulunan Ömer Bolat, deprem sonrası oluşturulan geçici konteyner kentleri ziyaret etti. Burada kalan çocuklar için ‘Bayram Geldi Hoşgeldi, Çocuklar Neşelendi’ etkinliği düzenlendi. Malatya’da incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci de etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.







