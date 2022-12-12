​Günlük ihtiyacın 4’te 1’i Silivri’den.

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu bu dönemde, Türkiye enerji alanında dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Topraklarından 7 doğal gaz boru hattının geçtiği, 2’si deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye’de, doğal gaz depolarının da kapasiteleri artırılıyor. Ülke için stratejik öneme sahip olan “kara gün dostu” doğal gaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor.

GÜNLÜK İHTİYACIN 4’TE 1’İ

Türkiye’nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 2007’de hizmete alındı. Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3,2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin artırılması için faaliyete geçildi. Genişleme çalışmaları kapsamında 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Böylece Silivri, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazandı. Dev tesis bu haliyle Türkiye’nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’ini karşılayabilecek konumda. Öte yandan günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

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TESİSİN ENERJİ İHTİYACI RÜZGARDAN

Tesis, ihtiyaç duyduğu elektriği de yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgâr türbininin ürettiği elektrik, tesisin ihtiyacının tamamını karşılıyor. Yeni kapasitesiyle hizmet verecek tesis, 16 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Tuz Gölü de genişliyor

Tuz Gölü Yealtı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde de genişleme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan Tuz Gölü’ndeki deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.