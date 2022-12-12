Ekonomi Günlük ihtiyacın 4te 1i Silivriden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Günlük ihtiyacın 4’te 1’i Silivri’den

Türkiye’nin en büyük doğal gaz deposu unvanını taşıyan BOTAŞ’a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı. En sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte birini karşılayacak tesisin yeni kapasite açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık’ta yapılacak.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Günlük ihtiyacın 4’te 1’i Silivri’den
​Günlük ihtiyacın 4’te 1’i Silivri’den.

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu bu dönemde, Türkiye enerji alanında dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Topraklarından 7 doğal gaz boru hattının geçtiği, 2’si deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye’de, doğal gaz depolarının da kapasiteleri artırılıyor. Ülke için stratejik öneme sahip olan “kara gün dostu” doğal gaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor.

GÜNLÜK İHTİYACIN 4’TE 1’İ

Türkiye’nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 2007’de hizmete alındı. Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3,2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin artırılması için faaliyete geçildi. Genişleme çalışmaları kapsamında 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Böylece Silivri, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazandı. Dev tesis bu haliyle Türkiye’nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’ini karşılayabilecek konumda. Öte yandan günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

TESİSİN ENERJİ İHTİYACI RÜZGARDAN

Tesis, ihtiyaç duyduğu elektriği de yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgâr türbininin ürettiği elektrik, tesisin ihtiyacının tamamını karşılıyor. Yeni kapasitesiyle hizmet verecek tesis, 16 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Tuz Gölü de genişliyor

Tuz Gölü Yealtı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde de genişleme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan Tuz Gölü’ndeki deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.

Asya ve Afrika'ya gaz atağı: Petrolü ve doğal gazı birlikte çıkaralım
GÜNDEM
Asya ve Afrika'ya gaz atağı: Petrolü ve doğal gazı birlikte çıkaralım
Elektrik borçlarına 5 taksit

Elektrik borçlarına 5 taksit

​2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.
Futboldan daha fazlası

Futboldan daha fazlası

​İslam dünyasında büyük coşku.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.
'30 kilometre' hatırlatması

'30 kilometre' hatırlatması

​Erdoğan'dan Putin'e harekât mesajı.
Togg Meclis'te

Togg Meclis'te

​60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü.
Avrupa Yunanistan'ı 15 yıl sonra gördü

Avrupa Yunanistan'ı 15 yıl sonra gördü

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

Müslümanlar coşkuyla kutladı

Müslümanlar coşkuyla kutladı

​Şimdi sıra Fransa'da.

Kreş değil korku evi

Kreş değil korku evi

​Çocukları karanlık odaya kapatmışlar.
Gözler kabinede

Gözler kabinede

​Gündem EYT ile asgari ücret.
Cidde ile hac protokolü

Cidde ile hac protokolü

​2,2 milyon kişi bekliyor.
Twitter'ın karanlık ifşaatları

Twitter'ın karanlık ifşaatları

​Trump'ı seçim öncesi kara listeye almışlar.
85 yaş üstüne tek doktor

85 yaş üstüne tek doktor

​27 bin hekimle sözleşme.
Kemal Tahir Ketebe'de

Kemal Tahir Ketebe'de

​'Ortak bir değer havzası'
Kutlu'nun edebiyat eleştirileri çıktı

Kutlu'nun edebiyat eleştirileri çıktı

​Dergâh dergisinde kaleme aldığı yazılar.
'Hayallerim sona erdi'

'Hayallerim sona erdi'

Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo, duygusal bir mesaj yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.