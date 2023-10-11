Günübirlik evlere ‘oy birliği’ şartı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kiralama için gerekli olan turistler için ikamet izninin 90’dan 100’e çıkarıldığını söyledi. Buna göre tek sefere mahsus 100 günden fazla süreyle kiralanan konutlar, kapsam dışında kalacak. Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesine ilişkin düzenlemede kat malikleri söz sahibi olacak ve oy birliği şartı aranacak.

İzin belgesi alma yükümlülüğü kiraya verene ait olacak. Emlak danışmanı ya da mülkün asıl sahibi sorumlu olacak. Kiraya verenin ölümü halinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması durumunda izin belgesi geçersiz olacak. İzin belgesi bulunmaksızın kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada idari yaptırım olacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutun dört defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek. Belge iptal durumu da yasayla belirlendi.