​Gürbağ Savunma Teknoloji güçlü büyümesine devam ediyor.

Gürbağ Savunma ve Teknoloji, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Akıllı Savunma Sistemi Hydro-GIDS 'i ilk kez sergiledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de lansmanını yaptığı Hydro-GIDS, bir römork üzerine yapılandırılan radar, elektro-optik, hidrojen itkili lançer ve haberleşme sistemlerinden oluşuyor.

‘MEMLEKETE HİZMET’ GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Gürbağ Savunma ve Teknoloji tarafından geliştirilen özgün yazılım sayesinde asimetrik hedeflerin otomatik olarak tespitini, teşhisini ve takibini yapabilen sistem, bünyesinde bulunduğu lançer aracılığıyla sabit kanatlı dolanan mühimmat ve benzeri hassas güdümlü mühimmatları ateşleyebiliyor. Böylelikle Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemi, kullanıcısına, hedef tespitinden imhasına kadar uzanan entegre bir çözüm sunuyor.

Gürbağ Group Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Bağıban

Gürbağ Group Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Bağıban “Güvenlik güçlerimiz için teknoloji denince akla gelen şirketler arasında yer almayı hedefliyoruz. Sivil teknolojiler alanında da ülkemize sunduğumuz çözümlerle bize yüklenen ‘memlekete hizmet’ görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek sürdürülebilir büyümemize devam ettiğimiz bir döneme adım atıyoruz” dedi.

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Türkiye'nin savunma sanayisi alanında son dönemdeki yükselişini SAHA EXPO ile bir kez daha dünyaya göstermiş olduklarını belirterek, "Standımızda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından pek çok önemli ismi ağırladık. Fuar boyunca yeni iş birlikleri için pek çok ön görüşme gerçekleştirdik. 2022 yılının son döneminde de aynı çalışma azmiyle ilerlemeye, milletimizden aldığımız güçle yeni başarılara imza atmaya ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Farklı mühimmatların atımını yapabilecek Hydro-GIDS konfigürasyonları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hydro-GIDS Sistemi'nin, bu yıl içinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz” dedi.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Gürbağ Savunma Teknoloji standını ziyaret ederek en son teknolojileri ve yeni ürünleri inceledi.

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SSB BAŞKANI DEMİR’E HYDRO-GIDS LANSMANINI YAPTI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir fuar kapsamında; değişen teknolojinin ışığında geleceğin savaş alanlarında oluşabilecek asimetrileri analiz etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Gürbağ Savunma ve Teknoloji’nin Hydro-GIDS ürünü lansmanında bulundu.