Gürcistan'la basit gümrükte anlaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısında iki ülke ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 1,5 milyar dolara ulaştığını, 3 milyar dolarlık ticaret hacmine de dengeli bir ticaret artışıyla ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
SORUN ÇÖZÜLDÜ
- Pekcan, bu toplantıya paralel olarak Ortak Gümrük Komitesi toplantılarının da bakan yardımcıları düzeyinde yürütüldüğünü bildirdi. Serbest Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi ve hizmetler sektörünün de dahil edilmesi yönünde çalışmalarının karşılıklı olarak devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti: "Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki SWAP anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde görüşlerimizi ilettik. Sayın Bakan'a Basitleştirilmiş Gümrük Hattı iş birliği için çalışmayı teklif ettim, kendileri de kabul ettiler. Amacımız ülkelerimiz arasındaki nakliyede yaşanan gecikmeler nedeniyle zaman ve para kaybını önlemek." Gürcü bakan Natia Turnava da imzalanan anlaşmayla güzel bir iş birliği gerçekleştiğini ifade etti.