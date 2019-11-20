Ekonomi Gürcistanla basit gümrükte anlaştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gürcistan'la basit gümrükte anlaştık

Türkiye Gürcistan'la basitleştirilmiş gümrükte anlaştı. Yeni anlaşmayla nakliye sorunlarının ortadan kalkacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amacımız ülkelerimiz arasında nakliyede yaşanan gecikmeler nedeniyle zaman ve para kaybını önlemek" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Natia Turnava - Ruhsar Pekcan
Natia Turnava - Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısında iki ülke ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 1,5 milyar dolara ulaştığını, 3 milyar dolarlık ticaret hacmine de dengeli bir ticaret artışıyla ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarp Gümrük Kapısı

SORUN ÇÖZÜLDÜ

  • Pekcan, bu toplantıya paralel olarak Ortak Gümrük Komitesi toplantılarının da bakan yardımcıları düzeyinde yürütüldüğünü bildirdi. Serbest Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi ve hizmetler sektörünün de dahil edilmesi yönünde çalışmalarının karşılıklı olarak devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti: "Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki SWAP anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde görüşlerimizi ilettik. Sayın Bakan'a Basitleştirilmiş Gümrük Hattı iş birliği için çalışmayı teklif ettim, kendileri de kabul ettiler. Amacımız ülkelerimiz arasındaki nakliyede yaşanan gecikmeler nedeniyle zaman ve para kaybını önlemek." Gürcü bakan Natia Turnava da imzalanan anlaşmayla güzel bir iş birliği gerçekleştiğini ifade etti.

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