Güvenli e-ticaret bu ay başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içinde başlıyoruz" dedi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Pekcan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. e-ticareti güvenli kılmak için güvenli site damgasını oluşturduklarını belirten Pekcan, "Artık tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alışveriş yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasını alan sitelerden alışveriş edecekler. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz" diye konuştu.

İHRACATTA REKOR SÜRER

İhracatta kasımda rekor kırıldığını da hatırlatan Pekcan, "Aralık ayında da devam edeceğiz, hem aylık ihracatımızda hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız. 2018'i rekorla kapatacağız" dedi. İhracatın KOBİ'lere, kadın ve genç girişimcilere, esnaf ve sanatkarlara yayılmasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Pekcan, şöyle devam etti: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 28 yerde ihracat destek ofisleri açtık. Eximbank 12 yerde şube açtı, bunu ilk aşamada 20'ye daha sonra 40'a çıkaracağız. e-ticaret, e-ihracat eğitimleri veriyoruz kolaydestek.gov.tr adresinde."

Ruhsar Pekcan

DTÖ'DE BAŞARILI SAVUNMA

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde üretici ihracatçısını koruduklarını belirten Pekcan, bu doğrultuda da bazı önlemler aldıklarını anlattı. Demir ve çelik ihracatçılarının haklarını koruduklarını belirten Pekcan, "Son 3 ayda DTÖ'de 2 dava kazandık" dedi.

TÜRK EXİMBANK’TAN 44 MİLYAR DOLAR

Türk Eximbank’ın “Mevsimsel Kredi Destek Programı” uygulaması ve verilecek diğer desteklere ilişkin ise Pekcan, şunu söyledi: “Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019’da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.”

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