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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, salgından en az etkilenen ülke Türkiye oldu. Bu sayede yabancı turistlerin gözde merkezi de burası oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden İngiltere'den kaçan yabancı turistler akın akın Akdeniz'e gelmeye başladı. Önceki yıllarda da gelen İngilizlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yine gözde tatil merkezleri arasında yer alıyor. Turist Tommy Doffie, Türkiye'de kendini güvende hissettiğini belirterek, "Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum" dedi. Gvant Wills ise, "Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İngiliz turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor.
İngiliz turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği tatil merkezleri arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, güvenli tatil için kente kafileler halinde gelmeye başlayan İngiliz turistlerden Steven Dawlo, çok sevdikleri Muğla'yı senede iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

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Almanya, Türkiye'yi 'Koronavirüste güvenli olmayan ülke' ilan etse de seyahat için Türkiye'ye gelen Almanlar Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere hayran kaldı.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Dawlo, İngiltere'den çok Türkiye'yi güvenli bulduğunu dile getirdi. Turistlerden Tommy Doffie, daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Marmaris'ten ev alıyorlar

Türkiye aşkı dolayısıyla Marmaris'te ev aldığını ifade eden Doffie, "Türkiye'ye gelmiş olmaktan çok mutluyuz. Çok uzun bir bekleyiş süreci geçirdik. Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum." dedi.

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"Türkiye güvenli ve misafirperver"

Tatilcilerden Mark Roberts, Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya 8. kez geldiğini bildirdi. Turistlerden Gvant Wills de Türk halkının çok misafirperver olduğunu söyledi.

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"Gönül rahatlığıyla gelin"

Wills, Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu belirterek, "Havalimanında karşılama oldukça güzeldi. Birçok kez buraya geldik. Senede en az 1-2 defa Muğla'ya geliyorum. Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum. İnsanlar buraya gönül rahatlığıyla gelebilir. Türkiye, tarihi ve doğal güzelliğiyle muhteşem bir ülke." diye konuştu.

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"Alınan önlemleri takdir ediyoruz"

Turistlerden Ban Ryan Rices, İngiltere'den Türkiye'ye güvenli bir uçuş gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bölgenin doğal güzelliklerine hayranlığı dolayısıyla Fethiye'de ev aldığını, eşi ve çocuklarıyla yılda birkaç kez Muğla'ya geldiklerini anlatan Rices, şunları kaydetti:

  • "Burada kurallara uyduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ediyoruz. Türkiye için salgın sürecinde gördüklerim ve okuduklarım, beni olumlu etkiledi. Burası iyi bir tatil için gerçekten çok güvenli."
Turistlerden Mary Rices ise 13 yıldır Fethiye'ye çocuklarıyla geldiğini, tatillerini yapıp mutlu şekilde ülkelerine döndüklerini belirtti.

Misafirlerin sağlığı için her şey düşünülüyor

Muğla ve ilçelerinde, turistlerin sağlıklı bir tatil geçirmesi için uçaklardan havalimanına, transferlerden otellerdeki tüm alanlara kadar detaylı tedbirler uygulanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan genelgeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapan tesisler, aldıkları Güvenli Turizm Sertifikası ile güven verdiği misafirlerini ağırlıyor.

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  • Havalimanlarında Kovid-19 tedbirleri ön planda tutularak karşılanan turistler, tatillerini geçirecekleri, sağlıklı turizm sertifikasyonu alan otellerde hijyen ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak ağırlanıyor.

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Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilere, denize ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hizmet veriliyor. Öte yandan, Muğla, 2018'de 1 milyon 27 bin 304, geçen yıl ise 1 milyon 137 bin 108 İngiliz misafiri ağırladı.

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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, salgından en az etkilenen ülke Türkiye oldu. Bu sayede yabancı turistlerin gözde merkezi de burası oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden İngiltere'den kaçan yabancı turistler akın akın Akdeniz'e gelmeye başladı. Önceki yıllarda da gelen İngilizlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yine gözde tatil merkezleri arasında yer alıyor. Turist Tommy Doffie, Türkiye'de kendini güvende hissettiğini belirterek, "Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum" dedi. Gvant Wills ise, "Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

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