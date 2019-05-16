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Ekonomi Haberleşmeye 59 milyar lira
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haberleşmeye 59 milyar lira

Elektronik haberleşme sektörü 2018 yılı cirosunun 59 milyar lira olduğunu açıklayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Sektörün cirosunun yüzde 91’lik kısmı Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından yapılıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Elektronik haberleşme sektörünün 2018 yılı cirosu 59 milyar lira oldu. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, düzenlediği basın toplantısında, sektör cirosunun yüzde 91’lik kısmını sadece 3 grubun yaptığını aktararak, “Bunlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone. Derneğimiz üyesi alternatif işletmecilerin payı ise yüzde 9” dedi. Yusuf Ata Arıak, sektörün büyümesindeki en büyük engellerden birinin ise yüksek vergiler olduğunu söyledi.

Yusuf Ata Arıak

VERİLER YURT DIŞINA GİDİYOR

  • Türkiye’deki bilgi ve verilerin çoğunlukla yurt dışındaki merkezlerde depolandığını da dile getiren Arıak, şöyle devam etti: “Bu; kişilerin, şirketlerin, devletin her türlü ve çoğu mahrem olan bilgileri, başkalarının insafına bırakılmış durumda demektir. Herkes bu durumdan şikayetçi fakat durum değişmiyor. Biz yardıma hazırız.”

TOPTAN İNTERNET FİYATI ARTMAMALI

Veri merkezi işletmecilerinin hukuki güvenliğinin sağlanması için “veri merkezi işletmecisi” tanımının en kısa sürede kanunlarda yerini alması gerektiğini ifade eden Arıak, sektör adına şu taleplerde bulundu: “Veri merkezlerinin indirimli elektrik tarifelerinden faydalanmalı. Tüm erişim sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla internet değişim noktasının kurulmu gerçekleştirilmeli. Vatandaşa ucuzluk ve seçme özgürlüğü sağlamak için toptan internet fiyatları artırılmamalı. Sabit hatlardan hızlı internet hizmeti veren alternatif işletmecileri kendi internet paketlerini vatandaşın ihtiyacına göre oluşturabilmesi gerekir. Bunun için en önemli husus, Türk Telekom’un toptan internet fiyatlarıdır.”

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