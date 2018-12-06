Ekonomi Hacizli mallar internette satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​İcrada e-satış geliyor

Hacizli mallar internette satılacak

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, icra sisteminde önemli değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Öner, yapılacak düzenlemeyle hacizli malların satışının elektronik ortamda yapılabileceğini bildirirken, borçluya, haczedilen malı belli bir bedelin altında olmamak kaydıyla satarak borcunu ödeme imkanı getirileceğini belirtti.

Osman Özgan Yeni Şafak
​İcrada e-satış başlıyor
​İcrada e-satış başlıyor

Adalet Bakanlığı ve İspanya Adalet Bakanlığı ile ortak yürütülen “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi” açılış töreninde konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Öner, icra sistemine getirilecek değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Anayasada güvence altına alınan tarafsız ve bağımsız yargının özel hukuk alanındaki tamamlayıcı unsurlardan birinin icra sistemi olduğunu belirten Öner, İcra sisteminin iyileştirilmesi ve etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra icra dairelerinin iş yükünü azaltacak ve avukatların işlerini kolaylaştıracak yasa değişiklik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ELEKTRONİK ORTAMDAN SATILABİLECEK

Bakan Yardımcısı Öner, haczedilen malın elektronik ortamdan satışı, haczedilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi, hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi konularının da bunlardan arasında olduğunu aktardı.

İCRA REİSLİĞİ GELİYOR

Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, büyük bölgelerde icra dairelerinin sorunlarıyla ilgilenebilecek ve aynı zamanda denetim ve gözetim fonksiyonunu da ifa edecek ve hakim sınıfından olacak ‘icra reisliği’ müessesinin getirileceğini aktardı. Ayrıca icra müdürleri arasından belirli koşulları taşıyanların sınavla atanacağı ‘icra baş müdürlüğü’ kadrosunun da ihdas edileceğini söyleyen Öner, icra personelini hukuki sorumluluk baskısından kurtarmaya yönelik olarak ‘zorunlu mesleki sorumluluk sigortası’ ile ilgili mevzuat çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Söz konusu ‘sigorta’ düzenlemesiyle icra personeli tazminat yükünden kurtulmuş olacak.

400 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAK

Büyük yerler için tasarlanan icra dairesi modellerinin hayata geçirilmesi için fiziki mekan temini çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Öner, bin 344 icra katibi alımı için sınavlar tamamlandığını ve kısa süre içerisinde açıklanacağını, yine 22 Aralık’ta yapılacak görevde yükselme sınavıyla 400 icra müdür yardımcısı alınacağını söyledi.

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