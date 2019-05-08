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Ekonomi Hackerlar 40 milyon dolarlık bitcoin çaldılar
DÜNYA EKONOMİSİ

Hackerlar 40 milyon dolarlık bitcoin çaldılar

Küresel kripto para platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, hackerların toplam 40 milyon dolarlık, 7.0 binden çok bitcoin çaldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hırsızlık sırasında hackerlar, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından biri olan Binance'den bazı giriş kodlarını da ele geçirdiler.

Açıklamada, çalınan bitcoinlerin, Binance'deki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2'sine karşılık geldiği belirtildi.

Çalınan bitcoilerin tek bir kriptopara cüzdanına aktarıldığının belirlendiği de belirtilen Binance açıklamasında, yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kriptopara çekiminin durdurulduğu da duyuruldu.

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