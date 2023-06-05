Bu sabah da ailesiyle birlikte Ankara'ya geldi. Öğle saatlerinde ise Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hafize Gaye Erkan'la görüşecek.