HAK’a yoğun talep

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık helal pazarında emin adımlarla ilerleyen Türkiye, alandaki çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Genel Sekreteri Hasan Sağkol, kuruma İspanya'dan Kosova'ya, Rusya'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi geldiğini bildirdi.

Sağkol, "HAK Yönetim Kurulunun oluşmasını ve teknik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ikincil mevzuatın yayımlanmasını takiben akreditasyon faaliyetlerine bu yıl içinde başlayacağız. Türkiye'nin dünya helal pazarında öncü rol oynamasını amaçlıyoruz" dedi.

AKREDİTASYON İSTİYORLAR

Sağkol, geçen yıl Dünya Helal Zirvesi'nde vitrine çıkan HAK'a bazı ülkelerden talep geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kurumumuza İspanya'dan Kosova'ya, Rusya'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi geliyor. HAK'ın tanıtımını sağlamak amacıyla Fas, İran, Malezya, Pakistan, Tunus, Ürdün gibi İslam dünyasının önemli ülkeleriyle yakın temas sağlanması için görüşmelerimiz devam ediyor." Sağkol, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki akreditasyon ve standardizasyon kuruluşlarının yanı sıra, Kosova'daki helal ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesini gerçekleştiren kurumun da HAK'tan helal akreditasyon konusunda teknik eğitim talep ettiğini söyledi.

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