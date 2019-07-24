Ekonomi Hakan Atilla Türkiyeye gönderildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Hakan Atilla Türkiye'ye gönderildi

ABD'deki FETÖ'cülerin hazırladığı iddianame ile hukuksuzca hapsedilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türk Hava Yollarının (THY) 19.05 uçağı ile New York JFK Havalimanı'ndan İstanbul'a gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.

Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı.

Uçağın, TSİ Çarşamba günü 11.30 civarında İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a gönderilmişti.

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

ABD'de hukuksuzca hapsedildi

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

  • ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.
Faiz de enflasyon da düşecek

Faiz de enflasyon da düşecek

Faizdeki düşüş birçok sektördeki kan kaybını durduracak.
PKK’dan McKenzie terörü

PKK’dan McKenzie terörü

McKenzie, Ayn İsa'da PKK'lı Cilo ile skandal bir görüşme yaptı.
Özgürlüğüne kavuştu

Özgürlüğüne kavuştu

Atilla, FETÖ'cülerin iddianamesiyle hapsedilmişti.
Pınarhisar’dan başkanlığa

Pınarhisar’dan başkanlığa

Erdoğan'ın tahliye oluşunun üzerinden 20 yıl geçti.
Akdeniz’i işgal planı

Akdeniz’i işgal planı

ABD'nin hedefi işgali Doğu Akdeniz'e taşımak.
Seçim yatırımı işçiler kasayı boşalttı

Seçim yatırımı işçiler kasayı boşalttı

900 kişinin işe alınması mali dengeyi bozdu.

Savunmada yükseliyoruz

Savunmada yükseliyoruz

ASELSAN dünyanın en büyük 52. savunma şirketi.

Kibirden uzak durun

Kibirden uzak durun

AK Parti'de seçim sonrası ilk toplantı yapıldı.

Halisdemir’in adını sildirdi terfi bekliyor

Halisdemir’in adını sildirdi terfi bekliyor

Şimdi gözler Karslı'nın terfi alıp almayacağında.

Oğlu ve kızı<br> Oktar'ın müridi çıktı

Oğlu ve kızı
Oktar'ın müridi çıktı

Adnan Oktar soruşturması CHP'li başkana uzandı.
Kayıp silahlar çeteleri azdırdı

Kayıp silahlar çeteleri azdırdı

Son bir haftada 14 Türk vatandaşı kaçırılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.