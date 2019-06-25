Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Haklarımız pazarlık konusu edilemez
DÜNYA EKONOMİSİ

Haklarımız pazarlık konusu edilemez

Bahreyn’deki çalıştaya tepki gösteren Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Velid el-Hasri, “Haklarımız ve ilkelerimiz hiçbir şartda pazarlık konusu edilemez” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gazze Ticaret ve Sanayi Odası
​Gazze Ticaret ve Sanayi Odası

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Velid el-Hasri, ABD ile Bahreyn’in ortaklaşa düzenleyeceği ekonomi çalıştayını kabul etmediklerini belirtti. Gazze’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Hasri, Filistinlilerin ulusal davasının büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Hasri, Bahreyn’in başkenti Manama’da yarın başlaması planlanan çalıştayın da bu tehlikelerin yeni bir bölümü olduğunu söyledi.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

“Haklarımız ve ilkelerimiz hiçbir şartda pazarlık konusu edilemez” diyen Hasri, Arap ülkelerine Bahreyn’deki çalıştayı boykot etme çağrısında bulundu. Hasri ayrıca Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme görüntülerinin, “Filistinlilerin kalplerine saplanan hançerler” olduğunu, Kudüs ve kutsal değerler için “ihanet” anlamı taşıdığını ifade etti.

YÜZYILIN KANDIRMACASI

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn’in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran’da “Refah için Barış” adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti. Çalıştayın, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

FİLİSTİN YÖNETİMİ KATILMIYOR

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar’ın Manama’daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu. İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray’dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas’ın çalıştaya katılacaklarını Washington’a ilettiğini iddia etmişti.

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