Ekonomi Halde patates ve soğan bolluğu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halde patates ve soğan bolluğu

Kışlık hasadı devam eden patatesler İstanbul’a ulaştırılıyor. Afyon, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden gelen patatesler halde bolluk oluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halde patates ve soğan bolluğu
Halde patates ve soğan bolluğu.

Geçen ay fiyatları 12 liraya kadar çıkan patatesin fiyatı 7 liraya kadar düştü. Soğan ise 6 liradan satılıyor. Kışlık hasadı devam eden patates ve soğan bollaştı.

FİYATI 7 LİRAYA GERİLEDİ

Patates ve soğanın İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bulunan hallere sevkiyatları sürüyor. Her bir hale ortalama 10 kamyon patates geliyor.

Geçen ay fiyatları 12 liraya kadar ulaşan patatesin fiyatı 7 liraya kadar geriledi. Soğan fiyatları ise 6 liradan başlıyor. Yenibosna Çobançeşme’deki hal esnafı patatesin bollaşmasıyla fiyatların gerilediğini söyledi.

SEVKİYATTA SORUN YOK

Esnaf, patates ve soğanın bu sene bol olmaya devam edeceğini belirtti. Hal esnafı Abdullah Dalcı, bu sene mahsullerin bol olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir sıkıntı yok. Halde patates 7-8 lira, soğan da 6-7 liradan satılıyor. Afyon, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden geliyor. Soğan da Amasya, Ankara gibi şehirlerden geliyor. Sevkiyatlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Halimize günde 7-8 kamyon patates geliyor. 4-5 kamyonda soğan sevkiyatı oluyor. Bu sene patateste aşırı derecede bol; soğan ise patates kadar bol olmasa rakamları yüksek. Patates geçen ay 10-12 lira civarındaydı" diye konuştu.

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