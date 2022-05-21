Halka arz geliri yatırıma gidecek

Borsa İstanbul’da gong , pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren Yayla Agro Gıda için çaldı. Yayla Agro Gıda’nın hisseleri “YYLGD” kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Toplam 71 milyon TL nominal değerli pay, 12,50 TL fiyatla halka arz edilirken, şirketin halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL ve halka açıklık oranı yüzde 15,02 oldu. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği, Yayla Agro Gıda’nın halka arzında 2,64 kat talep geldi. Şirket, 2,3 milyar TL tutarındaki talep ile 2022 yılının en yüksek talep alan ikinci kuruluşu olarak süreci başarıyla tamamladı. Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da Yayla gıda gibi kalite odaklı, yerli ve milli üretim yapan şirketleri borsada görmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

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3’ÜNCÜ FABRİKA NİĞDE’YE

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ise başarılı bir halka arz süreci yaşadıklarını söyledi. Gümüş, şirketin 25 yıl önce 144 metrekare bir dükkanda gıda toptancısı olarak faaliyete başladığını vurgulayarak, “Bugün gelinen noktada 90 bin metrekareden fazla kapalı alanda, Ankara ve Mersin’deki tesislerimizle hizmet veriyoruz” dedi.

Legurme markasıyla Turquality kapsamında 65 fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gümüş, “Halka arzdan sağlanan gelirle önümüzdeki günlerde üçüncü fabrikamızın temelini Niğde’de atacağız. Bir yıl içinde devreye almayı planladığımız yeni fabrikamızda ihracat odaklı, katma değeri yüksek, fonksiyonel gıdalar, zenginleştirilmiş ürünler, bitkisel protein bazlı ve değişen tüketim alışkanlıklarına yanıt verecek ürünler üreteceğiz” dedi.

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