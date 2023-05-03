Halkbank'ın ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon nisan ayında aylık yüzde 2,39, yıllık ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon Ocak 2022'den beri ilk kez yüzde 50'nin altına inmiş oldu.