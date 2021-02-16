Ekonomi Halkbank aktif büyüklüğünü 680 milyar liraya taşıdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 2020'de yüzde 48.8 yükseldi

Halkbank aktif büyüklüğünü 680 milyar liraya taşıdı

Personel sayısı 2020 yılında 23 bin 500 kişiye çıkan Halkbank'ın aktif büyüklüğü ise yüzde 48.8 artışla 680 milyar liraya, nakdi kredileri de yüzde 45.5 artışla 449.7 milyar liraya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Halkbank
Halkbank

Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Pandeminin ekonomik etkilerini aşabilmeleri için; küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman erişiminde önemli açılımlar sağlayan Halkbank, nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplam kredi hacmini yüzde 41,4’lük artışla 564,3 milyar TL seviyesine çıkarttı" denildi ve eklendi:

"Müşterilerini Türk Lirası ürünlere odaklanmaya teşvik eden banka, bu süreçte toplam mevduatını yüzde 53.6 artırarak 297.7 milyar liradan 457.3 milyar liraya taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48.8 artışla 680 milyar liraya yükselten Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak yerini aldı. Bankanın net dönem karı, 2.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti."

Finansal verileri değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

"Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik.

"Sorumlu bankacılık anlayışımızla; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, her zaman reel sektörün yanında yer aldık.

"Reel sektörün finansmana erişimde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkanlar sağladık.

"Büyüme stratejimizin merkezine ekonomi yönetimimizin makroekonomik istikrar programını koyarak; ülkemizin ekonomik büyümesine güçlü ivme katan karar ve adımların sahadaki etkin uygulayıcısı olduk.

"23 bin 500 kişiye ulaşan personel sayımızla pandemi döneminde ‘Önce Halk Sonra Banka’ olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

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Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Osman Arslan, Halkbank olarak bu süreçte KOBİ’lere, Esnaf ve Sanatkarlara önemli destekler sunmaya odaklandıklarını söyledi ve ekledi:

"Sadece 2020 yılında esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığımız kredi tutarı 42.7 milyar lira, 2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyemiz 68.6 milyar lirayı aşmış durumdadır. 2002 yılından bu yana 3.1 milyon esnaf ve sanatkara kullandırdığımız kredi tutarı 161.3 milyar liraya ulaştı. Her koşul altında Esnafımıza desteğe devam edeceğiz."
Yaklaşık 2 milyon müşteriye kredilerini dijital kanallardan kullandırdıkklarını belirten Arslan, "Son 1 yıl içinde, 3.8 milyona yakın müşteri, bankanın dijital kanallarından işlem yaptı. Bu süreçte bankamızın tüm dijitalleşme çalışmalarını tek noktadan koordine etmek üzere Dijital Dönüşüm Ofisi’mizi oluşturduk. Sonuç itibarıyla tüm yeniliklerimiz, önlemlerimiz ve çözümlerimizle güçlü büyüme ve müşteri genişlemesi sağlayan etkileyici bir yılı geride bıraktık. 2021’de de finansman imkanlarımız ve bankacılık çözümlerimizle müşterilerimizin ve Türkiye ekonomisinin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz" diye ekledi.

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