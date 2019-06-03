Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Bankanın yönetim kurulu Cuma günü yaptığı toplantıda, KAP'a yapılan açıklamaya göre insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamlarını kapattı.

Bunlar yerine operasyonel işlemler ve destek işlemleri genel müdür yardımcılığı kurulurken üç de grup başkanlığı kuruldu.

GÖREVDEN ALINANLAR

Kredi tahsis ve yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, insan kaynakları ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, kredi politikaları, izleme ve yasal takipten sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Sebahattin Bulut, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çödek ve iç sistemlerden sorumlu genel müdür yardımscısı Metin Köstek görevden alındı.

ATANANLAR

Yerlerine İlhan Bölükbaş, Yalçın Madenci ve Levent Nihat Güleç atandı, ancak sorumluluk alanları açıklamada belirtilmedi.

EKONOMİ Çeyrek altın 405 lira

EKONOMİ Enflasyon rakamları açıklandı