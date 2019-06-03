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Ekonomi Halkbankta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
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İŞ DÜNYASI

Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halk Bankası üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp, beş genel müdür yardımcısını görevden aldı. Kapatılan genel müdür yardımcılıkları yerine bir genel müdür yardımcılığı ve üç grup başkanlığı kuruldu. Görevden alınan beş genel müdür yardımcısı yerine üç kişi atandı.

Haber Merkezi Reuters
Halkbank
Halkbank

Bankanın yönetim kurulu Cuma günü yaptığı toplantıda, KAP'a yapılan açıklamaya göre insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamlarını kapattı.

Bunlar yerine operasyonel işlemler ve destek işlemleri genel müdür yardımcılığı kurulurken üç de grup başkanlığı kuruldu.

GÖREVDEN ALINANLAR

Kredi tahsis ve yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, insan kaynakları ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, kredi politikaları, izleme ve yasal takipten sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Sebahattin Bulut, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çödek ve iç sistemlerden sorumlu genel müdür yardımscısı Metin Köstek görevden alındı.

ATANANLAR

Yerlerine İlhan Bölükbaş, Yalçın Madenci ve Levent Nihat Güleç atandı, ancak sorumluluk alanları açıklamada belirtilmedi.

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