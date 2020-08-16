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Ekonomi Halkbanktan ilk altı ayda 1,8 milyar kar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan ilk altı ayda 1,8 milyar kâr

Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL kar elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22’sinden esnaf ve sanatkarlarımız yararlandı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halkbank
Halkbank

Halkbank, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138,7 milyar TL artırarak geçen sene sonuna göre yüzde 30,3 artış sağlayan banka, 595,7 milyar TL aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ Bankacılığı alanında ise yüzde 22,3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam mevduatı 400 milyar TL'ye ulaşan Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL kar elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu.

İKİNCİ BÜYÜK BANKA

Banka, toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif büyüklük bazında da Türkiye'nin ikinci büyük bankası oldu. Yılın ilk yarısında toplam kredilerde yüzde 30,8 artış sağlayan bankanın mevduattaki büyümesi ise yüzde 34,3 seviyesine ulaştı. Reel sektöre desteği rekor seviyeye yükselen Halkbank'ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

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1,5 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Halkbank pandemi sürecinde KGF teminatlı İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme, İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Maaş Ödeme Destek Kredisi ve Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi gibi birçok yeni ürünle firmaların ve vatandaşların yanında oldu. Pandemi sürecinde 1,5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı daha müşteri olarak portföyüne kattı.

ARSLAN: BÜTÜN İHTİYAÇLARA CEVAP VERDİK

Osman Arslan
  • Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye’nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirtti. Arslan, “Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar TL’yi aştı. Türkiye’nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Halkımız varsa biz de varız” diye konuştu.

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