BAYKAR Genel Müdürü  Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: İki yeni SİHA modeli yolda

Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen SAHA EXPO 2021 fuarı 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşiyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar fuarda Sabah TV’ye açıklamalarda bulundu.

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Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'İki yeni SİHA sistemi geliyor'

TCG Anadolu'dan kalkacak 2 tip SİHA sistemi var. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MUİS). Bunlar şuanda hızlı bir şekilde geliştirilme süreçlerindeler. Bu ikisi de TCG Anadolu'ya iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

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'Türkiye İHA teknolojisinde en büyük ihracatçı oldu'

Bu tip SİHA Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakaladığın bu ivmeyi çok daha ileri noktaya getirecekler. Zaten halihazırda İHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında Türkiye dünyada en büyük ihracatçı konumuna yükseldi.

'10 yıl önce parasını versek de alamıyorduk'

Bundan 10 yıl önce bu teknolojileri parasını versek de bize vermiyorlardı ve artık tüm bunlar bizi kendi insanımıza güvenerek bu alanda başarıyı elde edebileceğimizin en somut örneği oldu. Yani hem ülke gelişimimize hem de ihracat anlamında büyük katkı sundu.

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'Yaptığımız sözleşmelerin yüzde 80'inden fazlası ihraç sözleşmesi'

BAYKAR sözleşmelerinin yüzde 80'ininden fazlası ihracat sözleşmesi. Bu çok önemli kazanımdır. Biz Türkiye olarak iş yaptığımız ülkelerle tek yönlü iş birliği yapılmıyor. Yapılan sözleşmeler iki ülkelerin menfaatine katkıda bulunacak şekilde projeleri modelleyerek ilerliyoruz.

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