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Ham petrolün yarısı Gabar'dan: Bakan Bayraktar 'üretimde rekor kırdık' diyerek duyurdu

Ham petrolün yarısı Gabar'dan: Bakan Bayraktar 'üretimde rekor kırdık' diyerek duyurdu

Seda Ekinci
10:4810/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'nda Gabar petrolü ve Türkiye'nin enerji hamleleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklara vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Bayraktar "Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ham petrolün yarısı Gabar'dan

Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.



#Alparslan Bayraktar
#Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı
#Gabar

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