Ham petrolün yarısı Gabar'dan: Bakan Bayraktar 'üretimde rekor kırdık' diyerek duyurdu

TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklara vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.