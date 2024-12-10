Ham petrolün yarısı Gabar'dan: Bakan Bayraktar 'üretimde rekor kırdık' diyerek duyurdu

Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'nda Gabar petrolü ve Türkiye'nin enerji hamleleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklara vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Ham petrolün yarısı Gabar'dan
Ham petrolün yarısı Gabar'dan
Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.
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