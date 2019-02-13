Ekonomi Hamsi Gürcistanda da kayboldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi Gürcistan’da da kayboldu

Karadeniz’de hamsi sezonu erken kapanıyor. Türk Karasularının ardından hamsi Gürcistan ve Abhazya karasularında da izini kaybettirdi. Fiyatların sezon öncesi beklendiği gibi olmadığını tezgahlara hamsinin bol gelmediğini belirten Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan, fiyatların 20 ile 30 liraları göreceğini nitekim de öyle olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Hamsi fiyatlarının 20 ile 30 liraları görebileceği belirtildi.
Hamsi fiyatlarının 20 ile 30 liraları görebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Gürcistan’daki Türk balıkçılarından aldıkları bilgilere göre hamsi avcılığının orada da bittiğini kaydederek "Bölgeden aldığımız bilgilere göre ve teknelerimiz Gürcistan karasularında demirli bir şekilde duruyorlar” dedi.

  • Fiyatların sezon öncesi beklendiği gibi olmadığını tezgahlara hamsinin bol gelmediğini belirten Arslan, fiyatların 20 ile 30 liraları göreceğini nitekim de öyle olduğunu söyledi.

“Abhazya’da şu anda teknelerimiz çalışıyor ama piyasaya vermiyorlar ürünlerini” diyen Hamdi Arslan, “Avlanan hamsiler özellikle hamsiler standart altı olduğu için oradaki kurumlara çalışıyorlar. Yakalanan hamsinin Türkiye’ye gelmemesinin nedenlerinden biri maliyetlerin yüksek olduğu onun için hamsi gönderilmediği şeklinde bilgilendirildik” şeklinde konuştu.

"Yerli hamsi geri döndü" gibi söylentilerin çıktığını kaydeden Arslan, “Geçtiğimiz günlerde yerli hamsinin geri döndüğü ve fiyatların ucuz olduğu ifade edildi. Tabi bunları okuduktan sonra bende şöyle dedim, ‘Sinop’ta yerli hamsi varsa Giresun’da neden yok?’ Vatandaşlar bu konuda bizlere tepki gösteriyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Biz her zaman gerçekleri konuşuyoruz. Bundan sonra hamsinin kıyılarımıza gelecek, bol olacak, ucuz olacak gibi bir şey söz konusu değil. Dün ne söylediysek bugünde aynı şeyi söylüyoruz. Hamsi bundan sonra bol olmayacak ve bundan sonra belki daha da az olacak. Fiyatlara gelince de ucuzluk olmayacak ortalama yine 15 ile 30 lira arasında fiyatları görecek” değerlendirmesinde bulundu.

Mezgit balığında da azalma olduğuna değinen Hamdi Arslan, şöyle devam etti:

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“Hamsiden sonra kıyılarımız da mezgit balığı vardı ama şu anda onda da bir düşüş var. Birkaç hafta önce iyiydi ortalama tekne başı 50 kilogram ile 100 kilogram bazen 150 kilogram mezgit avlıyorduk ama son günlerde ondanda azalma var. Bu tabi bizim için şaşırtıcı bir şey değil çünkü özellikle bu zamanlarda düşebileceğini biliyorduk. Önümüzdeki günlerde hamsi ve istavrit avcılığı olmazsa büyük teknelerimiz bulundukları limanlara artık demirlemeye başlarlar. Bundan sonra hamsi ve balık fiyatları cep yakacak. İsterdik ki bol olsun vatandaşta ucuz yesin ama maalesef artık bundan sonra böyle bir şey söz konusu değil.”

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