Hamsi out, istavrit in

Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Mehmetcan Örseloğlu, yaklaşık 30 yıldır bu sektörde olduğunu ilk kez bu sene hamsinin fiyatının sürekli yüksek seyrettiğini söyledi.

Vatandaşın genellikle istavrit ve mezgiti tercih ettiğini belirten Örseloğlu ’’Bu saatten sonra daha hamsicilik olmaz. Genellikle istavrit ve mezgit var. Yavaş yavaş da kültür balıkları dediğimiz levrek, çupra, somon ve alabalık gibi balıklar olur. Şubat’ın sonuna yaklaştık. Nisan ayının 15’inde sezon kapanacak. Sezonu değerlendirecek olursak güzel ve verimli geçtiğine inanıyorum. Vatandaş bu sene bol miktarda balık tüketti. Aslında bu sene sezonun başlamasından bu zamana kadar hemen hemen her tekne dolu geldi. 1-2 gün aksaklık olsa bile bol bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Çinekop, Lüfer, Palamut bunlar hamsiyi tüketen balıklar. Ama son zamanlara baktığımız zaman bu sezon boldu. Hamsi, palamut, çinekop olsun bu sene bol geçti. Fakat 30 yıldır bu işin içindeyim, ilk defa hamsinin bu kadar yüksek rakamları gördüğüne şahit oldum. Hamsinin kilosunun 25-30 TL’ye kasasının 300-350 TL satıldığını gördük’’ şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Serdar Korkmaz ise 15 gündür tezgâhlarda hamsinin pek görülmediğini ifade ederek ’’İki günden beri hamsi geliyor. Az da gelince fiyat yüksek oluyor. Şu anda hamsinin kilosu 20 TL, 25 TL’ye kadar çıktığını da gördük. Bundan sonra da daha hamsi olmaz. Zaten Nisan ayında yasak geliyor’’ dedi.

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FOTOĞRAF 11 Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini, zamanla gelir kapısı haline getirdi. İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaktaki 5 dönümlük alanda süs tavuğu yetiştirmeye başlayan Demir, zamanla hem bunların hem de kümeslerin sayısını artırdı. Demir, süs tavuklarından elde ettiği renkli yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Demir yaptığı açıklamada, 2016 yılında 6 tavuk ve 1 horozla hobi amaçlı yetiştiriciliğe başladığını söyledi. Sosyal medya aracılığıyla gördüğü süs tavuklarını satın aldığını belirten Demir, şu an 27 farklı ırkta 350'ye yakın süs tavuğu ve horozunun bulunduğunu dile getirdi. Zamanla kendisiyle aynı hobiyi paylaşan kişilerle iletişim kurup, yumurtaları karşılıklı alıp verdiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu: Süs tavuklarından mavi, yeşil, turuncuya yakın renklerde yumurta alıyorum. Hobi amaçlı hayvan beslerken Türkiye'den yumurtalara talep olmaya başladı. Önce kuluçkalık yumurta istediler. Elimdeki ırkları, kendi bahçelerinde hobi amaçlı beslemek için talepte bulundular. Talep artınca hem ırk çeşitlerini çoğalttık hem de insanların isteklerine yetiştirmeye çalıştık. Şu an sipariş üzerine yumurta gönderiyorum. Türkiye geneline gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim. Demir, süs tavukları meraklılarının yanı sıra ailelerin çocuklarıyla bahçeyi ziyaret etmeye başladığını ifade etti. Hafta sonu çocuklarıyla bahçeye gelen ailelerin keyifli vakit geçirdiğini vurgulayan Demir, Günlerini burada geçirenler çok mutlu oluyor. Hafta sonunu iple çeken çocuklar var, tavukları yemliyor, onlarla özgürce oynuyorlar. diye konuştu. Demir, ailelerin, toprak ve hayvanlarla uğraşabileceği hobi alanları oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi. Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, hobi olarak yetiştirdiği süs tavuklarının sayısını zamanla artırarak, renkli yumurtalarını sipariş üzerine Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göndermeye başladı. Adnan Demir "Türkiye geneline yumurta gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim" dedi.

FOTOĞRAF 8 Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı. İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIR'la buraya getirdik dedi. Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu. Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu. Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.





