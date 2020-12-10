Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den eylül-kasım döneminde 17 ülkeye yapılan 468 tonluk hamsi ihracatından 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir elde edildi. Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 1 Eylül'de başlayan 2020/2021 av sezonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hamsinin istenilen düzeyde avlanamadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Yılın eylül-kasım döneminde Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
Yılın eylül-kasım döneminde Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Türkiye'den 1 Eylül-30 Kasım döneminde 2 milyon 289 bin 25 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, av sezonunun üç aylık döneminde 17 ülkeye 468 tonluk hamsi ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 641 tonluk hamsi ihracatından 2 milyon 826 bin 813 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında ise hamsi ihracatı miktarda yüzde 27, değerde yüzde 19 azaldı.

En fazla dış satım yapılan ülkeler

Yılın eylül-kasım döneminde Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 906 bin 345 dolarlık, Fransa'ya 797 bin 29 dolarlık, ABD'ye ise 243 bin 710 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den yılın eylül-kasım döneminde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'a da hamsi gönderildi.

Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var: Siyanürden 1200 kat daha zehirli
HAYAT
Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var: Siyanürden 1200 kat daha zehirli

"Önümüzdeki haftalarda ihracatın artacağını umuyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 1 Eylül'de başlayan 2020/2021 av sezonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hamsinin istenilen düzeyde avlanamadığını söyledi.

Avlanan hamsi miktarının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Bundan dolayı da hamsi ihracatında önceki sezonlara göre sevkiyatlar düşük kaldı. Önümüzdeki haftalarda havaların soğumasıyla hamsinin bollaşacağını ve fiyatların dengeye oturmasıyla ihracatın da artacağını umuyoruz." dedi.

Abone Ol Google News
Kanserim, artıkçalışmak istemiyorum dedim

'Kanserim, artık
çalışmak istemiyorum' dedim

Bodrum'daki cinayetin detayları ortaya çıktı.
Yerimizi koruduk

Yerimizi koruduk

FIFA dünya sıralaması açıklandı.
Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

​Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu.

Sıcak görüntüler

Sıcak görüntüler

Azerbaycan'ın zafer gününden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Şükür namazı kıldılar

Şükür namazı kıldılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte dua etti.

Aşı olacak mı?

Aşı olacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.