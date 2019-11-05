Ekonomi Hamside 17 milyon dolarlık ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamside 1.7 milyon dolarlık ihracat

Karadeniz’de bu yıl hamsi avında önceki yıllara göre artış yaşanırken, bu artış ihracat rakamlarına da yansıdı. Geçen sezon tüm av sezonunda hamsi ihracatından 1 milyon 693 bin 733 dolar gelir elde edilirken, bu sezon Ekim ayı itibariyle bu rakam geçen seneki rakamı geçerek 1 milyon 890 bin 825 dolara ulaştı.

Haber Merkezi IHA
Hamsi ihracatının büyük bir bölümü Fransa’ya yapıldı.
Hamsi ihracatının büyük bir bölümü Fransa’ya yapıldı.

Bu sezon Ekim ayı itibariyle 13 ülkeye 390 bin 753 kilogram karşılığı 1 milyon 890 bin 825 dolar gelir elde edildi. Geçen sene tüm av sezonunda 342 bin 599 kilogram karşılığı 1 milyon 693 bin 733 dolar gelir elde edilmişti.

Hamsi ihracatının büyük bir bölümü Fransa’ya yapılırken, bu ülkeye yapılan 116 bin 906 kilogram ihracat karşılığında 613 bin 703 dolar gelir elde edildi.

Hamsi ihracatında Fransa’yı 613 bin 813 dolarla Belçika, 185 bin 602 dolarla Almanya, 145 bin 851 dolarla İspanya takip ederken, geçen sene hiç ihracat yapılmayan Kanada’ya ise 69 bin 336 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.

Geçen sene İsveç, Avusturya, Yunanistan ve Hollanda’ya hamsi ihracatı gerçekleşirken, bu sezon ise bu ülkelere henüz hamsi ihracatı yapılmadı.

Öte yandan bu yıl Hamsi avı özellikle geçtiğimiz 2 ayda yoğun şekilde yapılırken, bu sezon avlanan hamsi önceki yıllara göre önemli artış olduğu belirtildi. Sezonun bitmemesine rağmen şimdiki ihracat rakamları geçen seneki rakamların üzerine çıkarken önümüzdeki aylarda bu rakamın daha çok artacağı tahmin ediliyor.

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