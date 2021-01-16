Ekonomi Hamside av yasağı süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamside av yasağı süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının yasak süresini 28 Ocak 2021 tarihine kadar uzattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı yasağı süresi uzatıldı. Hamsi avına Marmara Bölgesi'nde devam edilebilecek. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Et veriminde bir artış olmadığı tespit edildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Karadeniz’in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmamıştır.

Karadeniz'de gündem hamsi: Av yasağı uzatılsın çağrısı
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Karadeniz'de gündem hamsi: Av yasağı uzatılsın çağrısı
  • Bu nedenle; İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır.

Avlanma yasağı getirilen hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hamsinin yasal avlanılabilir boy uzunluğunun altında avlanma oranının artması üzerine, 10 gün süreyle Karadeniz'de hamsi avını yasakladı.
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Av yasağının gelmesiyle tezgahlarda hamsinin fiyatı da artışa geçti.
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Çanakkale Balık Hali’nde yasaktan önce kilosu 20 liraya kadar düşen hamsi bugün 40 liradan satıldı.
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Çanakkale Balık Hali esnafı Hasan Doğuş Tunç, Karadeniz kıyı şeridinde küçük hamsinin avlanmasını engellemek açısından 10 gün süreyle hamsinin avlanmasını durdurdular...
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Hamsinin en çok çıktığı yer Karadeniz. Ancak 10 günlük yasak nedeniyle hamsi avı azaldığından fiyatı yükseldi...
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20- 25 liraya sattığımız hamsinin fiyatı 40- 45 liralara yükselmiş oldu. Hamsini kalitesine göre değişiyor. Güzel kaliteli bir hamsinin kilosu 40 lira civarında dedi.
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Avlanma yasağı getirilen hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 10 gün süreyle avlanması yasaklanan hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi.

Hamsi avı 10 gün yasak
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Yasak öncesi son hamsiler
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Yasak öncesi son hamsiler
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