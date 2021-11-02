Ekonomi Hamsinin kilosu 10 TLye düştü vatandaşlar kilolarca aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsinin kilosu 10 TL'ye düştü vatandaşlar kilolarca aldı

Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara ucuzluk olarak yansıdı. Edirneliler, ucuzlayan hamsi balığını torba torba alıp, buzluklara depolamaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hamsinin kilosu 10 TLye düştü vatandaşlar kilolarca aldı
Vatandaşlar, ucuzlayan hamsiyi poşet poşet satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı.

Av yasağının kalktığı ilk günlerde Edirne’de, balıkçı tezgahlarında 40 TL’den satılan hamsi, son günlerde Karadeniz’de yaşanan bollukla 10 TL’ye geriledi. Hamsi fiyatlarının ucuzladığını gören Edirneliler, bu durumu fırsata çevirdi. Sabahın erken saatlerinde balık pazarına gelen Edirneliler, ucuzlayan hamsiyi poşet poşet satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı.

Vatandaşların ortalama en az 5 kilo hamsi balığı aldığını söyleyen balıkçı Emekcan Taşdelen, yaşanan ucuzluğun hem kendilerini hem de vatandaşları memnun ettiğini belirtti.

Bir diğer balıkçı Hamza Köksoy da, vatandaşlara bu durumu fırsata çevirmeleri çağrısında bulundu.

Akdeniz’de popülasyonu artan balon balığı olta balıkçılığını etkiledi
HAYAT
Akdeniz’de popülasyonu artan balon balığı olta balıkçılığını etkiledi
Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.