Ekonomi Hamsinin kilosu 30 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsinin kilosu 30 TL

Hamsinin kilosu 30 TL

Hamsi sezonunda sona doğru yaklaşılmasıyla birlikte fiyatlar da tavan yaptı. Piyasadan zar zor bulunarak tezhaga getirilen hamsi kilosu 30 TL'den satılırken, vatandaşlar ise almakla değil sadece bakmakla yetiniyor.

Haber Merkezi IHA
30 TL'lik hamsi tezgahlarda yerini aldı.
30 TL'lik hamsi tezgahlarda yerini aldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir balıkçı 2 kilo fındık getirene 1 kilo hamsi vereceğini söyledi.

Yerli hamsinin artık tezgahlarda olmadığını son günlerini yaşadığını söyleyen Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, “Hamsi sezonu artık bitti. Yerli hamsiyi bulmak neredeyse çok zor. Bizler de tezgahımızda satmak için 1 kasa hamsiyi zor bulduk. Alışımız çok pahalı olduğu için kilosunu 30 TL’den satıyoruz. Fındığın kilosu şu anda ilçemizde 14-15 TL arasında satılıyor. Bizler de kampanya yaparak 2 kilo fındığını getirene 1 kilo hamsiyi vereceğiz. Kampanyamızı kasada hamsi bitene kadar devam ettireceğiz. Denizden, hamsi bu yıl istediğimiz gibi çıkmadı. Fiyatlarda buna bağlı olarak genelde 10 TL’den sattık. Hamsi sezonu bitti diyebilirim. Sonları olduğu için özel hamsi isteyenler tezgahlarımızdan bu fiyatlara alıyorlar. Bu mevsimde mezgit ve istavrit satışlarımız şuan için iyi gidiyor. Vatandaş balık pahalı balıkların yerine ucuz balıkları tercih ediyor” dedi.

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