Ekonomi Hamsinin kilosu 5 liraya düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Ordu ve Giresun'da avcılığının başlamasıyla hamsinin kilogramı 5 liraya kadar düştü.

AA
Hamsi Ankara ve İstanbul'daki pazarlarda yüksek fiyattan satışa sunuluyor.
Hamsi Ankara ve İstanbul'daki pazarlarda yüksek fiyattan satışa sunuluyor.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklamada, hamsinin Batı Karadeniz'den doğu yönünde göç halinde olduğunu söyledi.

Bugünlerde Ordu ve Giresun'da hamsi avcılığı yapıldığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Hamsi bir süredir Zonguldak'tan itibaren kıyılarımızı takip ederek doğuya doğru ilerliyor. Bölgemizde avcılığın başlamasıyla da fiyatı 5 liraya kadar düştü. Çeşit çeşit hamsi var, 5-10 lira arasında tezgahlarda satılıyor. Tabii çok iyi hamsiler de Ankara ve İstanbul'daki pazarlarda yüksek fiyattan satışa sunuluyor."

Arslan, hamsi avının Doğu Karadeniz'de yılbaşına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini dile getirerek, "Karşı kıyılara geçer mi belli olmaz. Eğer Gürcistan tarafına göç etmezse bir süre daha fiyatlar bu şekilde devam eder. İnşallah hamsi erken göç etmez ve vatandaş da ucuz hamsi tüketir." dedi.

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