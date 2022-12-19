Ekonomi Hamsiyi soğuk vurdu Fiyatı ikiye katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsiyi soğuk vurdu: Fiyatı ikiye katlandı

Karadeniz’de hamsi avı geçtiğimiz günlere oranla azalınca fiyatını ikiye katladı. Trabzon Balık Hali’nde geçtiğimiz hafta kilosu 25-35 TL arasında satılan hamsi, hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 50 TL’den satılmaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hamsiyi soğuk vurdu: Fiyatı ikiye katlandı
Karadeniz’de hamsi avı geçtiğimiz günlere oranla azalınca fiyatını ikiye katladı.

Karadeniz’de hamsi avı geçtiğimiz günlere oranla azalınca fiyatını ikiye katladı.

Trabzon Balık Hali’nde geçtiğimiz hafta kilosu 25-35 TL arasında satılan hamsi, hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 50 TL’den satılmaya başladı.

Özellikle havaların soğuması hamsiye olan talebin artırdığını belirten balıkçılar, son ayların en pahalı hamsisini sattıklarını söylediler. Sezon başında sattıkları hamsi fiyatının bugün itibariyle fiyatının neredeyse aynı olduğunu kaydeden balıkçılar diğer çeşit balıkları arasında ise çinakopun tavan yaptığını belirtiler.

Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL. Hamsi soğuk havaların yiyeceği dolayısıyla soğuk havalarda daha fazla rağbet olur. Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu. İlk defa fiyat bugün arttı. İstavrit 75 TL, mezgit 40-50 TL, sargan 75 TL, tirsi 50 TL. Bunlar arasında çinekop fiyat olarak tavan yaptı kilosu 100-120 TL” dedi.

Hava muhalefeti nedeniyle çoğu teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış “Hava muhalefetinden dolayı tekneler pek açılamadı, dolayısıyla az gelince fiyatı da yükseldi. Hamsi ilk kez bugün 50 TL’ye yükseldi, sezon başlangıcında fiyatı 50 TL idi tekrar aynı fiyata geri döndük. Geçen hafta kilosu 20-35 TL arasında değişiyordu bugün itibariyle son ayların en pahalı dönemini yaşıyoruz inşallah bundan sonra bol olur fiyat aşağıya gelir.

Diğer balık çeşitleri istavrit 75 TL, mezgit 50-100 TL, palamut 40-50 TL, tirsi 50 TL. Karadenizlinin genelde tüketecek olduğu balıklar istavrit, mezgit, hamsi. Hamsi inşallah yine bol olur yine 25 TL’ye satarız” diye konuştu.

Kanal İstanbul için yeni adım: Panama ile işbirliği yapılacak
EKONOMİ
Kanal İstanbul için yeni adım: Panama ile işbirliği yapılacak

Bakan Varank'tan 'sarılma' tepkisi: Kasetle gelen genel başkana darbe girişimi
GÜNDEM
Bakan Varank'tan 'sarılma' tepkisi: Kasetle gelen genel başkana darbe girişimi

Bakan Karaismailoğlu: Başkaları laf üretir biz işimize bakarız
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Başkaları laf üretir biz işimize bakarız
TSKnın yeni gücü

TSK'nın yeni gücü

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.
Yaşadığınız şehrin nüfusu kaç?

Yaşadığınız şehrin nüfusu kaç?

TÜİK rakamları güncelledi: İl il belli oldu.
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHPye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar

​Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenebilir.

Herkes para kazanmak için topluyordu: Artık dokunamayacaklar.

​MSB duyurdu: Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu.

​TÜİK açıkladı: Anne babaların en çok tercih ettiği adlar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.