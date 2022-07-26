Ekonomi Dünya hayran kalıyor Türk SİHAsı Bayraktar TB2 için yeni alıcı Asyadan
SAVUNMA SANAYİ

Dünya hayran kalıyor: Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 için yeni alıcı Asya'dan

ABD ve Avrupalılar tarafından yakından takip edilen Türk SİHA'ları için yeni bir alıcı çıktı. Özellikle Ukrayna-Rusya ve Azerbaycan-Ermenistan savaşlarındaki gücüyle dikkat çeken Bayraktar TB2 SİHA'lar için birçok ülke sıraya girmişti. Türk SİHA'larının son talibi ise Bangladeş oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Hangi ülkeler Bayraktar TB2 satın aldı?
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme hamleleri meyvesini vermeye devam ediyor. Özellikle Baykar tarafından üretilen TB2 İHA ve SİHA’lar tüm dünyadan talep görüyor. Her geçen gün bu hava araçlarını satın alan ve almak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Son olarak bu ülkelerden biri de Bangladeş oldu. Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını envanterine katan ülkeler arasında Bangladeş de yerini aldı.

  • Bangladeş hükümetinin Türk heyetiyle yaptığı görüşmeler sonucunda Bayraktar TB2 satın alımında anlaşmaya vardığı bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye’nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ve İHA üreticisi Baykar Teknoloji arasında imzalanan TB2 SİHA satın alımına vurgu yaptı. Turan, “Bangladeş Silahlı Kuvvetleri, Baykar ile TB2 SİHA alımı konusunda anlaşmaya vardı. Detayları veremem ancak Bangladeş ile Türkiye arasında İHA üzerinde bir iş birliği olduğunu doğrulayabilirim.” diye belirtti.

Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı
EKONOMİ
Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı

23 ÜLKEYE SATILDI

Öte yandan şu zamana dek 22 ülkeye TB2 SİHA satıldı.

Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Bagladeş'le birlikte bu ülkelerin sayısı 23'e çıkmış oldu.

Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
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Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.<br>
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Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.<br>
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Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, \"Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik.\" dedi.
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Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.
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Büyükelçi Besta da \"Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum.\" diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını \"mucize\" olarak niteledi.
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Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde \"Bayraktar’ın armağanıdır\" yazıyor.
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Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı.
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Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2’yi Litvanya’ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
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TB2 SİHA özellikleri<br>Haberleşme menzili: &lt;300 km<br>Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot<br>Faydalı yük kapasitesi: 150 kg<br>Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EOIRLD ya da çok amaçlı AESA Radar
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Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat<br>Yakıt kapasitesi tipi: 300 Litre benzin<br>Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)<br>Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
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Havada kalış: 27 Saat<br>Kanat açıklığı: 12 metre<br>Yükseklik: 2.2 metre<br>Uzunluk: 6.5 metre
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İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor<br>Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
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Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
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Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.


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