Ekonomi Hasta bezinde de haksız fiyat artışı tespit edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hasta bezinde de haksız fiyat artışı tespit edildi

Edirne'de yapılan denetimlerde haksız fiyat artışlarının sadece gıda maddeleri, meyve ve sebzede değil hasta bezi gibi ürünlerde de olduğu tespit edildi. Edirne Ticaret İl Müdürü Altun, "Örneğin tespit ettiğimiz fahiş fiyatlı ürünlerden elma, markete gelişi 3,10 lira, satışı 5.99 lira. Yani yüzde 98 civarında fiyat artışı var" dedi.

Haber Merkezi AA
Fiyat artışlarına yönelik denetimler 81 ilde devam ediyor.
Fiyat artışlarına yönelik denetimler 81 ilde devam ediyor.

Edirne'de yapılan denetimlerde haksız fiyat artışlarının sadece gıda maddeleri, meyve ve sebzede değil, hasta bezi gibi ürünlerde de olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla, haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler 81 ilde devam ediyor.

Ticaret Müdürlükleri ekipleri, hem denetimler hem de mobil şikayet uygulaması aracılığıyla topladıkları verileri Bakanlığa iletiyor.

Denetimlerde, bazı işletmelerin haksız fiyat uygulamalarını sadece gıda ürünlerinde değil, hasta bezi gibi ürünlerde de yaptıkları belirlendi.

  • Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, yaptığı açıklamada, haksız fiyat artışlarına yönelik denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin, alış veriş yapılan her yerde denetim yaptığını belirten Altun, son 3 haftada yaptıkları 500 denetimde 10 işletmede haksız fiyatlandırma tespit ettiklerini, cezasının uygulanması amacıyla tutanaklarını Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini kaydetti.

"Elmadaki kar yüzde 98"

Bazı marketlerin yaş sebze meyve reyonlarındaki alış ve satış fiyatlarında muazzam fark olduğunu gördüklerini anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Biber, marul, maydanoz, patlıcan, pırasa, salatalık, sarımsak, kırmızı turp, yeşil soğan, elma, armut, ayva ve portakal gibi ürünlerde fahiş fiyat artışları tespit ettik. Açık pazar yerlerinde bu haksız fiyat artışına pek rastlandı diyemeyiz ama özellikle bazı marketlerde haksız fiyat artışlarını çokça tespit ediyoruz.

Örneğin tespit ettiğimiz fahiş fiyatlı ürünlerden elmanın markete gelişi 3,10 lira, satışı 5,99 lira. Yani yüzde 98 civarında fiyat artışı var. Bu ürünler arasında bir örnektir, bunu çeşitli ürünlerde de görebiliyoruz. Bazı marketlerde yüzde 33 ile yüzde 98 arasında fiyat artışları tespit ettik."

REKLAM

Altun, büyük şehirlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan tanzim satışlarının piyasayı regüle ettiğini dile getirdi.

"Hasta bezlerinde de fahiş fiyatlar tespit edildi"

Altun, sadece yaş sebze-meyve ya da yiyecek-içecek değil, kullanım eşyalarına ilişkin şikayetler de aldıklarını ifade etti.

Hasta bezlerine yönelik şikayetlerin son günlerde arttığını söyleyen Altun, şöyle devam etti:

  • "Edirne Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tespitiyle, yatalak hastaların kullandığı hasta bezlerine yönelik şikayetler vardı. Bu ürünleri satan medikalcileri denetledik.

Ticaret Müdürü Altun, vatandaşların haksız fiyat uygulandığını fark ettiği ürünlerle ilgili hem mobil uygulama hem de 175 hattı aracılığıyla bildirebileceğini sözlerine ekledi.

Hasta bezlerinde haksız fiyat artışına yönelik tespitler oldu. Hasta bezlerinde yüzde 80 fiyat artışları var. Bununla ilgili sonuçları da Ticaret Bakanlığına göndereceğiz. Biz denetleyiciyiz, tutanaklarımızı Bakanlığımıza gönderiyoruz, incelemenin ardından ceza gerekiyorsa ilgili firmaya uygulanıyor. "

Güçlü sanayi temiz üretime 30 milyon TL destek
EKONOMİ
Güçlü sanayi temiz üretime 30 milyon TL destek

Komisyondan geçti: Iphone'un fiyatı 16 bin TL'yi aşabilir
EKONOMİ
Komisyondan geçti: Iphone'un fiyatı 16 bin TL'yi aşabilir

Türk mucit üretti: Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor
EKONOMİ
Türk mucit üretti: Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor
/**/
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.
TÜSİAD'ın yeni başkanı

TÜSİAD'ın yeni başkanı

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
Ekim'de hazır

Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
Üsküdar isyanı

Üsküdar isyanı

İlçe başkanı mektup yazdı: Projesi bile yok!

Yolda değerlenen halılar

Yolda değerlenen halılar

Manisalı üreticilerden ilginç bir halı eskitme tekniği
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.
Bu gecetest edilecek

Bu gecetest edilecek

İstanbulluların heyecanla beklediği hat.
Sinir krizi geçirten robot

Sinir krizi geçirten robot

Bir anne, ev ödevi yazan robotu parçaladı.
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Gül'den FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu.
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.