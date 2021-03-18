Ekonomi Hatadan dönmek için başlangıç olsun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Hatadan dönmek için başlangıç olsun

Hatadan dönmek için başlangıç olsun

Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısı reel ekonomi ve pandemi konjonktürünün gerçeklerinden kopuk politika setlerini uygulama hatasından dönmesi için iyi bir başlangıç olabilir. Zira bu faiz seviyeleri pek çok sektör için sürdürülebilir olmaktan çıktı ve ne olursa olsun Merkez Bankası politikalarının arkasındayız diye ortak metne imza atan iş dünyası örgütleri de dert yanmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

LEVENT YILMAZ

Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı günü. Hem içerideki ekonomistlerin hem de yabancı kurumların genel beklentisi Kurul’un en az 100 baz puanlık bir faiz artışı yaparak politika faizini %18’e çıkaracağı yönünde. Hatta pek çok ekonomist sosyal medyadan Merkez Bankası’nın faiz artırması gerektiğini dikte etmeye devam ediyor.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI MESELESİ

Merkez Bankası’nın internet sitesine 2012 tarihinde yüklenmiş “Merkez Bankası Bağımsızlığı” başlıklı bir doküman var. Dokümanda merkez bankası bağımsızlığı, neredeyse kutsallaştırılarak “temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan merkez bankaları açısından ekonomik refahı artırmaya yönelik olarak tarihsel süreç içinde oluşturulmuş en önemli kurumsal unsur” olarak tanımlanıyor.

Borsada tüm zamanların rekoru
EKONOMİ
Borsada tüm zamanların rekoru

Yine aynı dokümanda merkez bankası bağımsızlığı; “para otoritelerinin kurumsal, yönetimsel, finansal ve para politikasına ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurundan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyeti” şeklinde ifade ediliyor. Tabi bu baskı unsurunun faili olarak da hükümetlere veya devletlere atıf var. Peki sabahtan akşama kadar ekranlardan, gazetelerden ve sosyal medyadan merkez bankası üzerinde oluşturulan mahalle baskısını nereye koyacağız? Ona da “piyasa beklentisi” deniliyor.

TAYLOR KURALINA BEL BAĞLAMAK

Her ne kadar açıktan ilan edilmese de görüldüğü kadarıyla bir süredir Merkez Bankası iktisadi literatürde “Taylor Kuralı” olarak ifade edilen bir modeli uyguluyor. Hatta Türkiye’de de faaliyet gösteren yabancı bir bankanın analisti “Merkez Bankası bizim Taylor Kuralımızı uygulayıp şu kadar faiz artırdı” diye sevinç tweetleri atıyor.

Taylor Kuralı’na göre; kabaca “enflasyon yükseliyorsa faizi artır, büyüme düşüyorsa faizi indir” şeklinde hareket edilir ve oran da şu şekilde ifade edilmiştir; enflasyon oranı yüzde 1 arttığında nominal faiz oranı yüzde 1’den daha fazla artırılmalıdır.

Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz
EKONOMİ
Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Gördüğünüz gibi tamamen mekanik olan bu yaklaşımın içinde ne pandemi ne de işsizlik var. Bu kurala göre uygulanan politika faizi belirleme stratejisi pek de işe yaramadı. Ne enflasyonda ne kurda ne de mevduatlardaki yabancı paranın TL’ye dönmesinde (ters varlık ikamesi) vadedilenler bir türlü gerçekleşmedi. Size kötü bir haber vereyim, bu yaklaşım ile gerçekleşmesi de mümkün değil.

HATADAN DÖNMEK ERDEMDİR!

11 Mart 2021 tarihli yazımda Merkez Bankası’nın hali hazırda uyguladığı DSGE yani “Dinamik Stokastik Genel Denge” modelinin neden kaybetmeye mahkûm olduğunu izah etmiş ve benimsenen “sıcak paracılık” yaklaşımının verdiği zararlara değinmiştim.

Fitch'ten Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminlerinde rekor beklenti: Yüzde 3,5'ten 6,7'ye yükseltti
EKONOMİ
Fitch'ten Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminlerinde rekor beklenti: Yüzde 3,5'ten 6,7'ye yükseltti

Şu anda etkisi olur mu bilmem ama hatırlatmakta fayda var; Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugünkü toplantısı hem DSGE hem de Taylor Kuralı gibi reel ekonominin ve pandemi konjonktürünün gerçeklerinden kopuk politika setlerini uygulama hatasından dönmesi için iyi bir başlangıç olabilir. Zira bu faiz seviyeleri pek çok sektör için sürdürülebilir olmaktan çıktı ve ne olursa olsun Merkez Bankası politikalarının arkasındayız diye ortak metne imza atan iş dünyası çatı örgütleri de bir birer dert yanmaya başladı.

Abone Ol Google News
ABD’den yeni Guantanamo

ABD’den yeni Guantanamo

Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevini büyüterek kapasitesini iki kat artırıyor.
İdamların kayıtları hiç tutulmadı

İdamların kayıtları hiç tutulmadı

​Resmi kayıtlara göre birkaç yüz, gayri resmi rakamlar ise binlerle ifade ediliyor.
Faizi kim istiyor?

Faizi kim istiyor?

​Türkiye %17 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor.
İki bin hektar <br>uyuşturucu tarlası var

İki bin hektar
uyuşturucu tarlası var

​PKK'nın işgal ettiği bölgelerde kenevir ve esrar ekiliyor.
Bu faizle ev ve araba alınmaz

Bu faizle ev ve araba alınmaz

​Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan faiz açıklaması.
Putin bedel ödeyecek

Putin bedel ödeyecek

​Washington-Moskova arasında yaşanması beklenen kavgada ilk kurşun sıkıldı.

Hatadan dönmek için <br>başlangıç olsun

Hatadan dönmek için
başlangıç olsun

​Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı iyi bir fırsat olabilir.
Vekilliği düştü

Vekilliği düştü

İki yıl altı ay hapis cezası kesinleşmişti.
Trafikte cam silici terörü

Trafikte cam silici terörü

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.