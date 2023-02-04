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Ekonomi

Hava ulaşımında 5 Şubat alarmı: Sefer iptalleri yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da 5 Şubat Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımı da etkilemesi beklenen kar uyarısının ardından Türk Hava Yolları ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

10:15 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edilebileceği ihtimaline karşı yolcuların uçuşlarını internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.


THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz." denildi.


#Türk Hava Yolları
#THY
#Kar
#Sefer iptali
1 hour ago
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Hava ulaşımında 5 Şubat alarmı: Sefer iptalleri yaşanabilir
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