Hava ulaşımında 5 Şubat alarmı: Sefer iptalleri yaşanabilir

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Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edilebileceği ihtimaline karşı yolcuların uçuşlarını internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz." denildi.