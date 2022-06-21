Hava yolu sektörü 2023'te kara geçecek

IATA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizden toparlanma hızının artmasıyla hava yolu endüstrisinin görünümünün iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, hava yolu sektörünün zararının bu yıl 9,7 milyar dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi. IATA, geçen yıl ekim ayında açıkladığı tahminlerinde sektörün bu yıl 11,6 milyar dolar zarar edeceğini öngörmüştü.

Bunun büyük bir gelişme olduğu belirtilen açıklamada, hava yolu sektörünün zararının 2020'de 137,7 milyar dolar ve 2021'de 42,1 milyar dolar olarak kaydedildiği anımsatıldı.

Açıklamada, gelecek yıl ise hava yolu sektörü genelinde kara geçilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

IATA'nın açıklamasında, ekonomik zorluklara rağmen kargo hacimlerinin 2022'de 68,4 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

İnsanların seyahat etmeye başlamasıyla gelirlerin arttığına işaret edilen açıklamada, maliyetleri kontrol altında tutmanın bu yıl için bir zorluk oluşturduğu vurgulandı.

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Açıklamada, hava yolu sektörünün gelirinin bu yıl 782 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hava yollarının dirençli olduğunu ve insanların giderek daha fazla hava yolu seyahati gerçekleştirdiğini belirtti.

Artan ekonomik belirsizliğe rağmen hava yolu kargo taşımacılığının iyi performans gösterdiğine işaret eden Walsh, "Zarar, bu yıl 9,7 milyar dolara düşecek ve 2023 için ufukta karlılık var." ifadesini kullandı.

Walsh, özellikle yakıt olmak üzere maliyetlere ilişkin zorluklara ve birkaç kilit pazardaki bazı kalıcı kısıtlamalara rağmen "iyimserlik zamanı" olduğunu vurguladı.

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