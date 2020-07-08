Hava yolunda güçlü dönüş: Yeni dönemde hijyen konuşacak

Koronavirüs nedeniyle 28 Mart tarihi itibarıyla seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayı sonunda yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatmıştı. Marka, 4 Haziran’dan itibaren iç hatlarda 42, 11 Haziran’dan itibaren ise dış hatlarda 67 noktaya sefer düzenledi. Virüs salgınından önce 216 ülkeye 319 aynı noktaya uçuş yapan THY, üç aylık aranın ardından başladığı seferleri her hafta arttırıyor.

AVRUPA’NIN EN HIZLISI

Firma haziran ayının ikinci yarısında Avrupa'da en çok sefer düzenleyen hava yolu firması oldu. THY, Avrupa hava sahası uçuş trafiğini kontrol eden Eurocontrol'un açıkladığı verilere göre; söz konusu dönemde uçuş sayısını yüzde 14 arttırdı ve 432 sefer ile Avrupa'nın açık ara en çok sefer düzenleyen hava yolu şirketi olarak kayda geçti. Scandinavian Hava Yolları (SAS), 268 sefer sayısı ile aynı dönemde THY'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Pegasus hava yolları ise aynı dönemde uçuş sayısında yüzde 12 artış gösterdi ve 110 seferle 14. sırada yer aldı.

HAYAT THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş

GAZİANTEP'TEN LONDRA'YA DİREK UÇUŞ

SunExpress de, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya direkt seferlere başlıyor. SunExpress açıklamasına göre, firma, İzmir'den haftada 2 kez ve Ankara'dan haftada bir kez sunduğu Londra uçuşlarının yanı sıra 10 Temmuz itibarıyla Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya (LTN) direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlıyor. İngiltere'nin Türkiye'yi de "seyahat koridoruna" dahil etmesi ile birlikte Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek yolcular, 10 Temmuz itibarıyla karantina uygulamasından muaf tutulacak. Bu kapsamda, son 14 günde farklı bir ülkeye seyahat etmemiş olmak kaydıyla Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek yolcular, karantina uygulamasına tabi tutulmaksızın Birleşik Krallık topraklarına giriş yapabilecek.

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TÜRK TURİZMİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

SunExpress, merkezi Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine, İzmir'den ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart'a her gün karşılıklı seferler düzenliyor. Almanya dışında Avrupa'da önemli birçok destinasyona uçuş düzenleyen hava yolu Antalya'yı 21, İzmir'i 23 ve Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 10 şehrini ise toplam 18 noktaya direkt tarifeli seferlerle bağlıyor.

YENİ DÖNEMDE HİJYEN KONUŞACAK

Fotoğraf: Arşiv

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alıyor. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de güncelledi.

DAHA AZ TEMAS

2 saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran marka, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyası dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.