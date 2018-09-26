Hava yolunu dijitale taşıdı

Türkiye’nin öncü düşük maliyetli hava yolu taşıyıcılarından olan Pegasus Hava Yolları, girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde yeni bir dönem başlatıyor. Baştan aşağı yenilenen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması ile dijital bir dönüşüm oluşturan “Türkiye’nin dijital hava yolu” Pegasus, misafirlerinin seyahat deneyimini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve örnek yenilikler sunuyor.

‘UÇUŞ FİLTRELEME’ ÖZELLİĞİYLE ARANILAN UÇUŞ EKRANDA

Arayüzü tamamen yenilenen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması, kullanıcılarına uçuşlarını diledikleri gibi filtreleme olanağı sunarak, aradıkları uçuşu bulamayanlara dijital bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar uçuş filtreleme özelliğiyle artık uçuşlarını fiyat, aktarma ve zamana göre filtreleyebiliyor.

'PEGASUS BOLBOL' İLE UÇUŞ BİLGİLERİ YANINDA

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, yenilenen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasında yaptığı değişikliklerle uçuş bilgilerini tek yerde pratik olarak görmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Yeni uçuş programı Pegasus BolBol’a üye olanlar, uçak biletini Pegasus BolBol üyeliğiyle aldıklarında, mobil uygulamadan Pegasus BolBol hesaplarına girerek uçuş saati, kapı numarası, PNR ve diğer tüm uçuş bilgilerini tek bir ekranda görebiliyor. Online check-in yapıp mobil barkodunu indiren misafirler kapı ve uçuş saati değişikliklerini anlık olarak mobil barkodları üzerinden takip edebiliyorlar. Pegasus, online check-in işlemi yapmış misafirlerinin sıra beklemeden bagaj bırakma hizmetini self-servis olarak yapabilecekleri bir hizmet sunmaya da başladı.

EXPRESS BAGAJ İLE HIZLI, PRATİK VE DİJİTAL YOLCULUK

Express Bagaj adı verilen bu hizmet kapsamında misafirler bilet alırken satın aldıkları bagaj ağırlık limitleri içerisinde ve kişi başı 2 bagaja kadar sistemin yönlendirdiği şekilde bagajlarını etiketleyip uçağa gönderimini sağlayabiliyor. Misafirlerinin hızlı, pratik ve dijital bir yolculuğu checkin’den boarding’e kadar olan tüm süreçlerde deneyimlemesi amacıyla bu hizmeti başlatan Pegasus Hava Yolları,

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu hizmeti ilk kuran ve Türkiye’de iç hatlarda ilk sunan havayolu oldu.