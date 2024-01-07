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Ekonomi

Havacılıkta da iş birliği imzası

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve Rolls-Royce Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkanı John Kelly’i, İstanbul Havalimanı’nda filosundaki Rolls-Royce motorlu bir Airbus A350 uçağında ağırladı.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 04:23 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kemi Badenoch, Ahmet Bolat.
Kemi Badenoch, Ahmet Bolat.

Türk Hava Yolları (THY), İngilteri’nin araç üreticisi firması Rolls-Royce ile A350 uçaklarının motor-bakım hizmeti ve yedek motorların temini için anlaşma sağladı. 18 Aralık 2023'te en büyük Airbus uçak siparişlerinden birini duyuran THY’nin, ardından da yeni Airbus geniş gövde siparişlerinin motor bakım sağlayıcısı olarak Rolls-Royce'u seçmesi dikkat çekti. Bu genişleme THY’nin, filosunu modernize etme ve dünya çapında lider hava yolu konumunu güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

BOLAT: LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

İş birliği anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, görüşmelerinin sürdürülebilir bir küresel havacılık endüstrisi vizyonlarıyla uyumlu olarak, ilgili ülkelerin havacılık sektörleri arasındaki bağların güçlendirilmesine ve işbirliğinin zenginleştirilmesine zemin hazırladığını belirtti. Bolat, “Airbus uçaklarından ve Rolls-Royce motorlarından oluşan oldukça yüklü yeni siparişimiz ile küresel havacılıktaki lider konumumuzu önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HER AIRBUS’TA TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN PARÇA VAR

Airbus Türkiye Başkanı Ward da “Yakın zamanda gerçekleşen THY'nin tarihi 220 Airbus kesin sipariş uçağı da bu iş birliğinin sağlam bir göstergesidir. Günümüzde uçan her ticari Airbus uçağında Türkiye'de üretilen parçalar bulunduğunu söylemekten gurur duyuyoruz ve bu sipariş ile THY ve Türkiye'nin havacılık sektörüyle olan köklü ortaklığımızı daha da güçlendiriyoruz. Türkiye'nin ve bayrak taşıyıcısı THY'nin başarılı bir şekilde büyümesine bir kez daha tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

TEKNOLOJİK İŞ BİRLİĞİNDE SINIRLARI ZORLUYORUZ

Rolls-Royce Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Başkanı Kelly ise şu değerlendirmede bulundu: “THY’nin yakın zamanda 100 adet Trent XWB-84 ve 40 adet Trent XWB-97 kesin motor siparişi vermesi, Rolls-Royce’un karlı büyüme taahhüdünün altını çizerken, THY’nin havacılık endüstrisindeki mükemmellik arayışıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. Birlikte havacılık teknolojisinin sınırlarını zorlamaya ve her iki kuruluş için de sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek sağlamaya devam edeceğiz.”



#Türk Hava Yolları
#Rolls-Royce
#Yatırım
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