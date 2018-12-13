Ekonomi Havacılıkta yerlistratejik ortaklık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havacılıkta yerli stratejik ortaklık

Türkiye’nin havacılık motorlarında lider kuruluşu TEI, ülkenin dışa bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir ortaklığa imza atarak Gür Metal AŞ’nin yüzde 51 hissesini satın aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TEİ ile Gür Metal AŞ önemli bir ortaklığa imza attı.
TEİ ile Gür Metal AŞ önemli bir ortaklığa imza attı.

TEI’den yapılan yazılı açıklamada, TEI’nin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen Metal Havacılıkta Kullanılan Titanyum Hassas Döküm Prosesinin Geliştirilmesi (İNCİ) projesi ve Havacılıkta Kullanılan Nikel Süperalaşım Malzeme ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi (KRİSTAL) projesinde birlikte çalıştığı İstanbul’da faaliyet gösteren Gür Metal ile ülkenin dışa bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir ortaklığa imza attığı belirtildi.

TEK ÜRETİCİ KONUMUNDAYDI

Gür Metal, TEI’nin yürüttüğü TS1400 Turboşaft Motoru ve diğer milli motor projelerinde kullanılabilecek titanyum parçalarının dökülmesi konusundaki yerli tedarikçi konumundaydı. Açıklamada, “TEI ihtiyaç duyduğu hassas döküm motor parçalarını yerli olarak üretebilme ve tedarik edebilme avantajına sahip oldu” denildi.

/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.