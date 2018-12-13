Havacılıkta yerli stratejik ortaklık

TEİ ile Gür Metal AŞ önemli bir ortaklığa imza attı.

TEI’den yapılan yazılı açıklamada, TEI’nin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen Metal Havacılıkta Kullanılan Titanyum Hassas Döküm Prosesinin Geliştirilmesi (İNCİ) projesi ve Havacılıkta Kullanılan Nikel Süperalaşım Malzeme ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi (KRİSTAL) projesinde birlikte çalıştığı İstanbul’da faaliyet gösteren Gür Metal ile ülkenin dışa bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir ortaklığa imza attığı belirtildi.

TEK ÜRETİCİ KONUMUNDAYDI

Gür Metal, TEI’nin yürüttüğü TS1400 Turboşaft Motoru ve diğer milli motor projelerinde kullanılabilecek titanyum parçalarının dökülmesi konusundaki yerli tedarikçi konumundaydı. Açıklamada, “TEI ihtiyaç duyduğu hassas döküm motor parçalarını yerli olarak üretebilme ve tedarik edebilme avantajına sahip oldu” denildi.