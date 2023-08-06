Havada güvenlik kaygısı: Türkmenistan Havayolları Moskova’ya uçuşları askıya aldı

Kelime-i şehadet getirilişi her Müslüman tarafından merak ediyor. Kelime-i şehadet, İslam inancındaki en önemli ibadetlerden biridir. Kelime-i şehadet söylenişi ile Allah’ın, muhalefetün lil havadis yani sonradan yaratıklarına benzememesi (eşi ve benzerinin olmaması) ile Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a..v) peygamberliğini tasdik etmektir. Kelime-i şehadet, bir Müslümanın İslam'a girişini simgeler. Kelime-i şehadet, iki cümleden oluşur. Peki Kelime-i şehadet nasıl getirilir? İşte Kelime-i şehadet getirilişi ve okunuşu.