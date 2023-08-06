Havada güvenlik kaygısı: Türkmenistan Havayolları Moskova’ya uçuşları askıya aldı

Türkmenistan Havayolları
Türkmenistan Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “Türkmenistan Havayolları, 8 Ağustos - 28 Ekim 2023 tarihleri arasında Aşkabat-Moskova hattındaki uçuşlarını askıya alacak. Rusya'ya uçuşlar Aşkabat-Kazan güzergahlarında gerçekleştirilecek” denildi. Şirketten uçuşların askıya alınmasının nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bugün saat 11.00 sıralarında Ukrayna’ya ait İHA’nın, Moskova’ya girişi sırasında hava savunma birimlerince imha edildiğini duyurdu.