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Ekonomi

Havada güvenlik kaygısı: Türkmenistan Havayolları Moskova’ya uçuşları askıya aldı

Türkmenistan Havayolları, Rusya’nın başkenti Moskova’ya uçuşların 8 Ağustos’tan 28 Ekim’e kadar askıya alındığını duyurdu. Uçuşların Moskova yerine, doğudaki Kazan kentine yapılacağı bildirildi.

14:18 . 6/08/2023 Pazar
DHA
Türkmenistan Havayolları

Türkmenistan Havayolları

Türkmenistan Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “Türkmenistan Havayolları, 8 Ağustos - 28 Ekim 2023 tarihleri arasında Aşkabat-Moskova hattındaki uçuşlarını askıya alacak. Rusya'ya uçuşlar Aşkabat-Kazan güzergahlarında gerçekleştirilecek” denildi. Şirketten uçuşların askıya alınmasının nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Batı medyası, Türkmenistan Havayolları’nın bu kararının nedenini ‘güvenlik kaygısı’ olarak duyurdu. Ukrayna, başkent Moskova’da geçtiğimiz hafta iki kez İHA saldırısı düzenlemiş ve saldırılarda gökdelen hasar görmüştü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bugün saat 11.00 sıralarında Ukrayna’ya ait İHA’nın, Moskova’ya girişi sırasında hava savunma birimlerince imha edildiğini duyurdu.






#Türkmenistan Havayolları
#Rusya
#Moskova
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