Havalimanı metrosu 22 Ocak’ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacaklarını bildirdi. Metro hattında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, projenin 34 kilometre uzunluğunda olacağının altını çizdi. Hatta ilişkin detayları paylaşan Bakan Karaismailoğlu, metro hattında 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

KAĞITHANE’DEN HAVALİMANI 24 DAKİKA

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabileceğini dile getiren Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını belirtti. Adil Karaismailoğlu, “Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu da bu proje kapsamında inşa edildi” dedi.

REKLAM

YENİKAPI HATTINA BAĞLANIYOR