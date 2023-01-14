Ekonomi Havalimanı metrosu 22 Ocakta açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havalimanı metrosu 22 Ocak’ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 Ocak’ta açılacağını açıkladı. Metro hattı ile İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Havalimanı metrosu 22 Ocak’ta açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacaklarını bildirdi. Metro hattında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, projenin 34 kilometre uzunluğunda olacağının altını çizdi. Hatta ilişkin detayları paylaşan Bakan Karaismailoğlu, metro hattında 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

KAĞITHANE’DEN HAVALİMANI 24 DAKİKA

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabileceğini dile getiren Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını belirtti. Adil Karaismailoğlu, “Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu da bu proje kapsamında inşa edildi” dedi.

YENİKAPI HATTINA BAĞLANIYOR

  • Türkiye, metro hatlarında ilk kez burada prekast panel ile kusursuz demir yolu altyapısını inşa ettikleri bilgisini paylaşan Ulaştırma Bakanı, bu sayede yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkanı sunulacağını kaydetti. Hattın ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kağıthane'de entegre olduğunu belirten Karaismailoğlu, bahar aylarında bu hattı metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edeceklerini, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak hattı 37,5 kilometreye çıkaracaklarını bildirdi.
Huzur Sokağının sonunu Bülent Oran yazdı

Huzur Sokağı'nın sonunu Bülent Oran yazdı

​Şule Yüksel'in romanından uyarlanan filminin hikayesi.
Sözleşmeliye kadro müjdesi

Sözleşmeliye kadro müjdesi

​458 bin 615 personeli kapsıyor.
Sıra vana ve sayaçta

Sıra vana ve sayaçta

Karadeniz'de son halka.
Rami kültür merkezi olacak

Rami kültür merkezi olacak

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı.
İsveç'te NATO paniği

İsveç'te NATO paniği

​'Üyelik süreci baltalandı.'
6'lı Masa karmakarışık

6'lı Masa karmakarışık

​Eşitlik krizi büyüyor.
Garajından da gizli belge çıktı

Garajından da gizli belge çıktı

İçinde istihbarat bilgileri var.
Kınamakla kaçamazlar

Kınamakla kaçamazlar

Bakan Çavuşoğlu ​PKK'nın şımarıklığından İsveç hükümetini sorumlu tuttu
Çaçan uğurlandı

Çaçan uğurlandı

​Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Kağıthane'den 24 dakikada Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.
Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
Maçtan önce yanına gitti

Maçtan önce yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.