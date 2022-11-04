HAVELSAN Endonezya'da 'denizden' 60 milyon dolar çıkardı

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence ExpoForum 2022 Fuarı'nda yeni sözleşmeler imzaladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Endonezya'da şirket olarak hareketli ve bereketli bir fuar geçirdiklerini söyledi.

Bu ülkede yaklaşık 2 yıl boyunca harcadıkları emeğin karşılığını özellikle savaş yönetim sistemiyle aldıklarını ifade eden Nacar, bu yönde çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Nacar, paraşüt ve atış simülatörlerine yönelik de sözleşmeler ve iş birliği protokolleri bağıtladıklarını belirterek, özellikle sivil havacılık tarafında Boeing, Cessna gibi uçaklara ait simülatörlerin konumlanmasıyla ilgili iş birliği anlaşmaları yaptıkları bilgisini verdi.

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FOTOĞRAF 9 HAVELSAN, dijital birlik konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.Şirket, bu çalışmaların ilk örneği olarak, orta sınıf insansız kara aracı Barkanı geliştirdi. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni yetenekler kazanan Barkanın yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor. HAVELSAN, bu çalışmanın devamı olarak bir süredir ağır sınıf insansız kara aracına yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonunda da ortaya Kapgan çıktı.Kapgan, SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekimde düzenlenecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarında ilk kez sergilenecek. Daha güçlü platform, daha etkili silahİsmini fatih anlamına gelen Göktürk Kağanı Kapgan Kağandan alan ağır sınıf insansız kara aracı, 30x113 milimetrelik silah sistemi ile dikkati çekiyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgana entegre edilebilecek. Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumlarda platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyeti ile elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak. Dronelarla iş birliği yapacakKapgan, 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüzgece görüş ve faaliyet imkanı sunacak.Araca entegre kablolu veya kablosuz drone sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek, drone entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla drone üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak. Karmasürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen Kapgan, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak. 6 saat operasyon kabiliyetiRobotik kol entegrasyonu ile ergonomik ve modüler yer komuta kontrol istasyonları da Kapganın kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteneğini artırmasını sağlayacak. Kapgan, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak. Ağır sınıf insansız kara aracı, 1400 kilogram ağırlığa, 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Kapgan, saatte 25 kilometre hıza ulaşıyor, 6 saat operasyon gerçekleştirebiliyor. Kapgan, 5 kilometrenin üzerinde görüş hattı haberleşmesi, GSM haberleşmesi gibi yöntemlerle kumanda edilebiliyor.Elektrikli motorlu araç, 0,5 metre engel aşma, 1,2 metre hendek geçişi gibi yeteneklerle operasyon gerçekleştiriyor. Türkiye bir ilki başardı: Dijital birliğin 'ağır abisi' Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı çözümlerine ağır sınıfta Kapgan ekleniyor. BiP'te paylaş

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Endonezya'nın büyük ve büyük olduğu kadar da zor bir pazar olduğunu vurgulayan Nacar, şöyle konuştu:

"Buraya girmek, burada tutunmak, iş yapabilmek bizim için iddialı bir durumdu, bunu başardığımıza seviniyoruz. Özellikle Savunma Sanayii Başkanlığımızın yönlendirmeleri doğrultusunda 2 yıl önce başladık çalışmalara. Buradaki Savunma Bakanlığının büyük destekleri oldu, diğer Türk firmalarımızın hep birlikte çalışmaları gerçekleşti. Uzun bir süreç sonunda ipi göğüsledik ve güzel projelere imza attık. Artık Endonezya'da daha kalıcı olabilmenin, aldığımız işleri sürdürmenin, başarıyla tamamlamanın peşindeyiz. Daha sonra gelebilecek potansiyeli, işleri geliştirmek üzere artık müşteriyle doğrudan diyaloğumuz da oldu. Bunları değerlendirerek Endonezya pazarında varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Özellikle de bu varlığı yeni çıkardığımız ürünler olan dijital birlikler, otonom sistemler, Sahil Güvenlik Sistemi gibi konularda devam ettirmeyi orta ve uzun vadede planlıyoruz."

Sonuçlar ortaya çıkmaya başladı

Endonezya'da imzalanan sözleşmelerin sonuçlarının görülmeye başladığını vurgulayan Nacar, 2021'de atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Nacar, işlerin tamamlanmasına yönelik olarak ekiplerin faaliyetlerinin yoğunlaşacağını ifade ederek, "Endonezya tarafı bizden teknoloji transferi istiyor. Burada da müthiş bir insan kaynağı var. Yetişmiş insan kaynağı da çok iyi. Bunu değerlendirmeye yönelik çalışmalarımız olacak." dedi.

Savaş yönetim sistemi ve simülatörlerle ihracat

HAVELSAN, fuar kapsamında yapılan anlaşmalarla Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi Advent'e yönelik yeni sorumluluklar üstlendi.

Fuar kapsamında, PT Pal ile 2 fırkateyne Advent kazandırılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

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Şirket, ayrıca Endonezyalı bir tersaneyle yeni deniz platformlarına Advent entegrasyonu için mutabakata vardı.

Bunun yanında, bu yıl içinde anlaşmaya varılan 3 gemiye Advent entegrasyonuna ilişkin sözleşme de fuarda imzalandı.

HAVELSAN geçen yıl da Endonezya'da 2 gemi için Advent Savaş Yönetim Sistemi ve Entegrasyon Projesi imzalamıştı. Yeni sorumluluklarla HAVELSAN'ın Endonezya'da Advent sistemi kazandırılacağı gemi sayısı 7'ye çıktı.

Şirket, Advent Savaş Yönetim Sistemi ve entegrasyonuyla Endonezya'da yaklaşık 60 milyon dolarlık iş hacmine ulaştı.

Bu ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda Advent entegreli deniz platformu sayısını artırmayı hedefleyen HAVELSAN'ın Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi de Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Taraflar, fuarda bu çözümün yaygınlaştırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.