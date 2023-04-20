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Ekonomi

Haydarpaşa'da Karadeniz gazı gösterimi yapılacak: Tüm halk davetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak, vatandaşlara büyük bir müjde verecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), resmi sosyal medya hesabı üzerinden tarihi anlara herkesin tanıklık etmesi için Haydarpaşa'da Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi'ne tüm halkı davet etti.

14:12 . 20/04/2023 Perşembe
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Haydarpaşa'da Karadeniz gazı gösterimi yapılacak.

Haydarpaşa'da Karadeniz gazı gösterimi yapılacak.

Bugün saat 20.23'te töreni gerçekleştirilecek olan Karadeniz Gazı'nın saat 21.30'da da Haydarpaşa Garı'nda Video Mapping Gösterisi yapılacak.

'Gösteriye davetlisiniz'

TPAO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



#TPAO
#Karadeniz gazı
#filyos
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