Haydarpaşa'da Karadeniz gazı gösterimi yapılacak: Tüm halk davetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak, vatandaşlara büyük bir müjde verecek. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkarması ülkemizde heyecan yaratırken, dünyanın da gözlerini buraya çevirmesine neden oldu. ABD medyası Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken, İngiliz medyası ise 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımladı. Arap medyası da Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.