Ekonomi Hazine 4 ihale düzenleyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası ihracı yapılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 ve 20 Ağustos'ta 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi düzenlenecek.

19 Ağustos'taki ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

  • Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

20 Ağustos'taki ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tarihteki diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

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