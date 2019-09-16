Ekonomi Hazine 4 milyar lira borçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine 4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 971,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 14,89 ve bileşik faiz yüzde 15,44 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 782 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 41 milyon lira, net satış 1 milyar 214,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 481,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 774 milyon liralık satış yapıldı.

  • İkinci ihalede ise 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,96 ve reel bileşik faiz yüzde 4 oldu.

Nominal teklifin 601 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 203 milyon lira, net satış 212,3 milyon lira olarak kaydedildi. Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 705 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 421 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 3 milyar 971,7 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

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