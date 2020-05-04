Hazine 8,83 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 13 ay (399 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 8,32, bileşik faiz yüzde 8,29 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 688 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 366 milyon lira, net satış 5 milyar 834 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satışın olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 8 milyar 834 milyon lira borçlandı.