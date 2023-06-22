Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları ise Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Bakan yardımcıları eski mesai arkadaşları

Bakan yardımcıları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aynı dönemde birlikte mesai yaptığı eski çalışma arkadaşlarından oluştu.

İsmail İlhan Hatipoğlu.

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir?

İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 yılında Karaman'da dünyaya geldi. Hatipoğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 1992-2000 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000-2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı. 2003-2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005-2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı ve Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007-2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009-2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.





İsmail İlhan Hatipoğlu, 30 sene boyunca bakanlıkta çeşitli görevlerde bulundu. Hatipoğlu, Şimşek’in ekonomiden sorumlu devlet bakanı olmasından sonra gelir idaresi başkan yardımcısı oldu. Hatipoğlu, 2009-2016 yılları arasında bütçe ve mali kontrol genel müdürü ve sonrasında da 2016-2018 yılları arasında müsteşar yardımcısı olarak görev aldı.





Abdullah Erdem Cantimur

Abdullah Erdem Cantimur kimdir?

Abdullah Erdem Cantimur, 1961 yılında Kütahya Simav’da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu’ndan lisans seviyesinde mezun oldu. İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 15 Ocak 1980 tarihinde büro açarak Mali Müşavirliğe başladı. 1996-2003 yıllarında 4 dönem Kütahya SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Simav Ticaret Meslek Lisesinde Basic Programlama Dili ve Bilgisayarlı Muhasebe uygulamaları derslerini verdi. Dumlupınar Üniversitesi, Simav Meslek Yüksek Okulunda; Mali Tablolar ve Analizi, Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları derslerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

01 Ocak 2008-20 Mayıs 2012 tarihlerinde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 30 Mayıs 2012-30 Eylül 2015 yıllarında 61’inci ve 62’inci TC. Hükümetlerinde Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17 Ocak 2016 tarihinden itibaren, kurmuş olduğu Garanti Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmalık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.





Bakan Mehmet Şimşek, 2007-2009 yılları arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapmıştı. Şimşek ayrıca, 2009-2015 arasında Maliye Bakanı ve 2015-2018 arasında ise Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştı. Abdullah Erdem Cantimur da Bakan Şimşek'in çalışma dönemi içinde, 2012-2015 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev almıştı.





Zekeriya Kaya

Zekeriya Kaya kimdir?

Zekeriya Kaya Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu. Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı yaptı. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'na devam eden Zekeriya Kaya, 1 Mayıs 2017'den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.





Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda muhasebe denetmenliği, vergi denetmenliği ve hesap uzmanlığında bulundu. Ankara Vergi Dairesi başkanlığı grup müdürlüğü, vergi denetim kurulu grup başkanlığı ve gelir idaresi başkanlığı grup başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Kaya, ayrıca 1 Mayıs 2017’den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetleme kurulu üyesi olarak görev aldı.





Osman Çelik

Osman Çelik kimdir?

Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu'nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü. 2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda sırasıyla kredilerden ve ticari bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de genel müdürlük yaptı.

Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'na atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bakan yardımcılığını görevine atanan Osman Çelik, farklı dönemlerde çok sayıda bankanın yönetiminde bulundu. 2016 yılında Hazine Müsteşarı olarak atanarak, burada bir süre görev yaptı.







